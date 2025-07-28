新聞女王2｜佘詩曼po殺青片淚呻因1事唔開心 大爆黃宗澤「把口好衰」事蹟
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視后佘詩曼去年憑藉《新聞女王》中「Man姐」文慧心一角，於《萬千星輝頒獎典禮》勇奪「最佳女主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」三大獎項，成為首位三度摘下「最佳女主角」的女演員，榮膺三料視后！TVB亦隨即宣佈開拍《新聞女王2》，日前佘詩曼就在社交平台宣傳劇集已經殺青，不過就曬出一張扁嘴照兼稱因1事唔開心……
佘詩曼淚訴因1事唔開心
佘詩曼在完成三個月緊張的《新聞女王2》拍攝後，於社交平台分享殺青感言，除咗感謝台前幕後嘅付出外，亦直言因1事唔開心：「其實我係有少少唔開心，因為我唔知道會唔會再有機會演Man姐呢個角色。」說到動情處，平時硬朗的佘詩曼罕見地扁嘴強忍淚水，感性表示：「我會好唔捨得同好掛住Man姐。」這份對角色的深厚感情，令人動容，也讓粉絲更加期待她在續集中如何詮釋Man姐一角！
佘詩曼大爆黃宗澤「把口好衰」
《新聞女王2》加入了黃宗澤和夏文汐兩位實力派演員，令劇情更加引人入勝。佘詩曼預告：「不使講，黃宗澤肯定是係同我敵對嘅，今次我哋合作，我覺得係好玩嘅。因為喺拍攝現場，大家都會研究一下怎樣互寸，我覺得這方面跟上次都很不同，因為『佢把口真係好衰』。」她笑言與黃宗澤在片場的「互寸」火花十足，為拍攝增添不少樂趣。
撰文：東方新地圖片來源：ig@charmaine_sheh、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期