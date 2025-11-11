新聞女王2｜佘詩曼孖3條Queen飲紅酒 驚喜呼應上輯經典橋段 親揭背後暗藏玄機
四大女王重聚飲紅酒 對白暗藏心機
劇情中文慧心、張家妍、許詩晴和劉艷在梁景仁喪禮重聚，許詩晴主動拿出紅酒與眾人分享。當劉艷提議合作調查梁景仁死因時，她說道「我哋畢竟都share過一支水，依家share埋一支紅酒，大家可以講真心話。」不過其他三人立即反駁，家妍直接質疑「咪住先，我幾時同過你哋分過一支水？」文慧心更正說「唔好搞錯，嗰日係我飲完啖水之後，你哋搶支水嚟飲，唔係分。」許詩晴亦澄清「你係咪記錯咗呀？我哋又唔係喺沙漠，明明一人一支㗎喎！」儘管三人齊聲否認，劉艷依然堅持自己的記憶，認為當時大家「分甘同味」笑得很開心。
佘詩曼親揭背後特別意思
面對網民對這場戲的熱烈討論，佘詩曼接受訪問時透露背後用心「因為嗰時播完《新聞1》大結局後，大家都有討論嗰場飲水情節，所以今次我哋係特登呼應番嗰場戲。」她解釋經過第一輯後，演員們對角色已經「入晒血」，觀眾亦有強烈代入感，因此在第二輯首集安排類似情節，希望觀眾可以「refresh番」。這個安排顯然成功勾起觀眾回憶，讓大家重新投入劇情當中。
《新聞女王2》首播引關注 馬國明開場即死成話題
《新聞女王2》首集除了四大女王重聚場面備受矚目外，馬國明飾演的梁景仁George開場即死亦成為熱議焦點。這個安排為整個故事埋下懸疑伏線，四位女主角將聯手調查真相。劇集延續第一輯的職場鬥爭和人際關係複雜性，同時加入新的謎團元素，令觀眾對後續發展充滿期待。製作團隊透過這些精心安排的呼應橋段，成功連接兩輯劇情，讓觀眾感受到角色關係的延續性。
網民反應兩極 有讚有彈
這場飲酒戲播出後網民反應相當熱烈，不少人讚賞劇組的用心安排。有網民留言「呢場戲好有含意」、「劉艷真係好可愛」、「就係鍾意劉艷嗰份初心」，認為這個呼應上輯的橋段很有意思。不過亦有觀眾對劇集其他方面提出批評，包括「這幾年TVB劇用的濾鏡越來越誇張，磨皮加美顏搞到一個個的皮膚都白化的像屍體」、「得過吵耳場面冇新意」等負面意見。部分網民對個別演員的表現亦有不同看法，顯示觀眾對劇集仍有不同期望和要求。