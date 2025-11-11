新聞女王2｜佘詩曼直升機闖災場險象環生畫面震撼 獨家片段引爆搶奪戰

今晚（11日）《新聞女王2》第2集，佘詩曼飾演的文慧心以霸氣姿態重返新聞界，在塌樓現場上演驚險一幕。她租用直升機直接在災難現場上空拍攝，更成功預測爆炸危機並拯救現場人員，手握獨家珍貴片段成為各大傳媒爭奪焦點。這場精彩的新聞界權力遊戲，令觀眾看得血脈沸騰。