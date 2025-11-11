新聞女王2｜佘詩曼直升機闖災場險象環生畫面震撼 獨家片段引爆搶奪戰

最新娛聞
東方新地

今晚（11日）《新聞女王2》第2集，佘詩曼飾演的文慧心以霸氣姿態重返新聞界，在塌樓現場上演驚險一幕。她租用直升機直接在災難現場上空拍攝，更成功預測爆炸危機並拯救現場人員，手握獨家珍貴片段成為各大傳媒爭奪焦點。這場精彩的新聞界權力遊戲，令觀眾看得血脈沸騰。

佘詩曼直升機闖塌樓現場險象環生

在塌樓新聞現場，各大傳媒只能在封鎖線外拍攝，李施嬅飾演的張家妍已經找到制高點搶佔有利位置，連黃宗澤飾演的古肇華都下令SNK記者要「死要見屍、生要見血」。但佘詩曼的出場更加震撼，她直接租用直升機在塌樓現場上空進行即時直播，觀眾人數直線上升。更驚險的是，她在空中發現現場有爆炸危機，立即通知王敏奕飾演的劉艷調查，成功預警並疏散人群，結果爆炸氣流令直升機劇烈搖晃，場面驚心動魄。

黃宗澤一句話暴露奸險本性

當佘詩曼的直升機因爆炸氣流而劇烈搖晃時，黃宗澤竟然冷血地說出「跌落嚟就大新聞」這句話，完全暴露了古肇華把新聞當成賺錢工具的奸險本性。這個角色把收視率和話題性放在人命安全之上，與文慧心堅持的新聞操守形成強烈對比。觀眾紛紛被黃宗澤這個反派角色的冷酷震驚，認為他的演技層次豐富，成功塑造了一個令人討厭的角色。

《新聞女王2》各方勢力爭奪獨家片段

佘詩曼巧妙地保留了塌樓爆炸的珍貴畫面，成為操縱觀眾心理和為回歸鋪路的重要籌碼。龔慈恩飾演的方太為了保持SNK的龍頭地位，命令黃宗澤重金禮聘佘詩曼回歸。高海寧飾演的許詩晴代表官方出面邀約，連王敏奕都想打感情牌來獲得獨家片段，結果被佘詩曼直接反問是否有足夠財力。各大傳媒機構都想買到這條獨家片段，形成百家爭鳴的激烈競爭局面。

網民激讚佘詩曼霸氣回歸演技爆燈

《新聞女王2》第2集播出後，網民紛紛在社交平台留言讚賞佘詩曼的精彩演出。有觀眾留言「佘詩曼真係女王級演技，每個眼神都有戲」、「直升機那場戲拍得好震撼，緊張到手心出汗」、「黃宗澤個反派角色演得好到位，令人咬牙切齒」。不少網民表示期待接下來的劇情發展，想知道文慧心手上的獨家片段最終會花落誰家，以及她會否真的重返SNK與古肇華正面交鋒。

新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 黃宗澤一句話暴露奸險本性（圖片來源：TVB）
黃宗澤一句話暴露奸險本性（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 man姐重返SNK（圖片來源：TVB）
man姐重返SNK（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

