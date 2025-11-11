新聞女王2｜佘詩曼直升機闖災場險象環生畫面震撼 獨家片段引爆搶奪戰
今晚（11日）《新聞女王2》第2集，佘詩曼飾演的文慧心以霸氣姿態重返新聞界，在塌樓現場上演驚險一幕。她租用直升機直接在災難現場上空拍攝，更成功預測爆炸危機並拯救現場人員，手握獨家珍貴片段成為各大傳媒爭奪焦點。這場精彩的新聞界權力遊戲，令觀眾看得血脈沸騰。
佘詩曼直升機闖塌樓現場險象環生
在塌樓新聞現場，各大傳媒只能在封鎖線外拍攝，李施嬅飾演的張家妍已經找到制高點搶佔有利位置，連黃宗澤飾演的古肇華都下令SNK記者要「死要見屍、生要見血」。但佘詩曼的出場更加震撼，她直接租用直升機在塌樓現場上空進行即時直播，觀眾人數直線上升。更驚險的是，她在空中發現現場有爆炸危機，立即通知王敏奕飾演的劉艷調查，成功預警並疏散人群，結果爆炸氣流令直升機劇烈搖晃，場面驚心動魄。
黃宗澤一句話暴露奸險本性
當佘詩曼的直升機因爆炸氣流而劇烈搖晃時，黃宗澤竟然冷血地說出「跌落嚟就大新聞」這句話，完全暴露了古肇華把新聞當成賺錢工具的奸險本性。這個角色把收視率和話題性放在人命安全之上，與文慧心堅持的新聞操守形成強烈對比。觀眾紛紛被黃宗澤這個反派角色的冷酷震驚，認為他的演技層次豐富，成功塑造了一個令人討厭的角色。
《新聞女王2》各方勢力爭奪獨家片段
佘詩曼巧妙地保留了塌樓爆炸的珍貴畫面，成為操縱觀眾心理和為回歸鋪路的重要籌碼。龔慈恩飾演的方太為了保持SNK的龍頭地位，命令黃宗澤重金禮聘佘詩曼回歸。高海寧飾演的許詩晴代表官方出面邀約，連王敏奕都想打感情牌來獲得獨家片段，結果被佘詩曼直接反問是否有足夠財力。各大傳媒機構都想買到這條獨家片段，形成百家爭鳴的激烈競爭局面。
網民激讚佘詩曼霸氣回歸演技爆燈
《新聞女王2》第2集播出後，網民紛紛在社交平台留言讚賞佘詩曼的精彩演出。有觀眾留言「佘詩曼真係女王級演技，每個眼神都有戲」、「直升機那場戲拍得好震撼，緊張到手心出汗」、「黃宗澤個反派角色演得好到位，令人咬牙切齒」。不少網民表示期待接下來的劇情發展，想知道文慧心手上的獨家片段最終會花落誰家，以及她會否真的重返SNK與古肇華正面交鋒。
