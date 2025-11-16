新聞女王2 第19集劇情預告：優酷宣布停止更新兩天！慎入新一集劇透震撼彈
優酷點擊播放創下新高的《新聞女王2》播放至18集後宣布暫停更新兩天，劇情由19集開始到25集將進入故事第3部份，涉及SNK股權爭議，官方公布的第19集內容高潮迭起，劇情猶如坐過山車般瘋狂扭轉！本集爆出連環震撼彈，不僅歐洲串流新聞集團Novus Vera進駐香港的「烏托邦夢」瞬間破滅，連女首富Diana的健康狀況也亮起紅燈！
《新聞女王2》第19集劇情震撼彈！Diana患癌、Novus Vera撤資
《新聞女王2》第19集劇透 ：歐洲串流新聞集團Novus Vera 進駐香港，引起市場是否已經飽和的討論！張家妍跑去SNK門口舉牌挖角，點知新公司Novus Vera的投資消息被Man姐查證到係流料，烏托邦夢碎，仲連累一班SNK舊同事兩面不是人！另一方面Diana被傳患癌，戴口罩醫院照流出，到底係唔係Ai ？本來已被Man姐打沉、陳曉華飾演的唐芷瑤似乎又收到黃宗澤的秘密任務，開直播瘋狂派花生食：今集先爆出許詩晴收受Madam送贈的六福珠寶以及私生活福利圖，繼而帶風向熱傳香港女首富Diana患癌，令到Open Platform受到重擊！
《新聞女王2》Part 3 結局最後7集劇情再扭轉
《新聞女王2》追劇日曆更新：11月16日晚上：追劇日曆已更新！11月15日、11月16日周六日驚喜「加班更新」之後傳來壞消息！官方宣布11月17及18日將暫停更新，11月19至22日周三至周六每天更新一集，其後11月26至28日更新最後三集結局，一直在追劇的觀眾對此安排大表失望，希望官方可以加速更新進度不要停止更新頻率！
