新聞女王2 第19集劇情預告：優酷宣布停止更新兩天！慎入新一集劇透震撼彈

優酷點擊播放創下新高的《新聞女王2》播放至18集後宣布暫停更新兩天，劇情由19集開始到25集將進入故事第3部份，涉及SNK股權爭議，官方公布的第19集內容高潮迭起，劇情猶如坐過山車般瘋狂扭轉！本集爆出連環震撼彈，不僅歐洲串流新聞集團Novus Vera進駐香港的「烏托邦夢」瞬間破滅，連女首富Diana的健康狀況也亮起紅燈！