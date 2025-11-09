新聞女王2 劇情線上看1-11集持續更新：佘詩曼強勢回歸馬國明死因未明
《新聞女王2》劇情第1集（11/10）：馬國明一出場即死！Man姐高空直播回顧新聞界
文慧心（佘詩曼 飾）退隱新聞界半年，SNK新聞部巨變，馬國明飾演的梁景仁（George）因五百年一遇水災採訪遇難死亡，劇集由一場追思會開始。古肇華（黃宗澤 飾）空降總監，視新聞為賺錢工具；張家妍（李施嬅 飾）取代梁景仁（馬國明 飾）升副總監，權力在握卻難服眾。劉艷（王敏奕 飾）創辦網媒「公開平台」，許詩晴（高海寧 飾）轉任政府新聞官員。一幢舊樓突然倒塌，張家妍與劉艷師徒同場較量，傳統主流媒體對決新興自媒體序幕拉開。文慧心（佘詩曼 飾）乘直昇機高空直播，以「新聞女王」姿態強勢宣佈回歸！
《新聞女王2》劇情第2集（11/11）：【村屋爆炸案】「死要見屍、生要見血 」Man姐掌握獨家籌碼
塌樓現場突發爆炸，古肇華強調「死要見屍、生要見血 」，爆炸氣流令文慧心（佘詩曼 飾）直昇機劇烈搖晃。她巧妙保留倒塌爆炸珍貴畫面，操縱觀眾心理為回歸鋪路。方羅麗嫦（龔慈恩 飾，方太）為保SNK龍頭地位，命古肇華（黃宗澤 飾）重金禮聘文慧心（佘詩曼 飾）。張家妍（李施嬅 飾）感地位不保，許詩晴（高海寧 飾）代表官方邀約，連劉艷（王敏奕 飾）也打感情牌，卻被文慧心（佘詩曼 飾）反問財力。百家爭鳴，Prime Time獨家片段花落誰家成焦點。
《新聞女王2》劇情第3集（11/12）：SNK實習生登場谷婭溦演新來港記者
眾人預期文慧心（佘詩曼 飾）携獨家片段重返SNK，誰知古肇華（黃宗澤 飾）與張家妍（李施嬅 飾）早設局，方羅麗嫦（龔慈恩 飾）勒令全行封殺。文慧心（佘詩曼 飾）果斷收購劉艷（王敏奕 飾）「公開平台」，展開反擊。三名實習生抵SNK，司徒蕊天（谷婭溦 飾，小天）內向粵語不佳最不被看好。劉艷（王敏奕 飾）採訪業主立案法團會議，業主芬姐拒付高價維修費，持刀挾持法團代表。古肇華（黃宗澤 飾）發放抹黑假新聞炒熱度，反激怒芬姐令局勢失控。
《新聞女王2》劇情第4集（11/13）：【業主持刀挾持案】兩台聯播三方聯手化解挾持危機
挾持事件擴大，許詩晴（高海寧 飾）以官方身份介入，促成SNK與公開平台破天荒聯播平亂。文慧心（佘詩曼 飾）、劉艷（王敏奕 飾）深挖真相，張家妍（李施嬅 飾）整合資料，三方聯手化解危機，公開平台聲勢暴漲。古肇華（黃宗澤 飾）當眾解僱主播潘志傲（何廣沛 飾，Ivan），潘志傲求職文慧心（佘詩曼 飾）被拒。文慧心（佘詩曼 飾）轉投神秘解謎網站，成功可獲百萬美元擴張平台。張家妍（李施嬅 飾）意外重聘潘志傲（何廣沛 飾），劉艷（王敏奕 飾）憑解碼書搶先破解第一關。
《新聞女王2》劇情第5集（11/14）：Diana 注資公開平台、SNK出動AI文慧心反擊
文慧心（佘詩曼 飾）為覓金主出席商界活動，遭方羅麗嫦（龔慈恩 飾）嘲笑屈就網媒，卻結識「女版Iron Man 」企業家Diana白書昀（蔣祖曼 飾）。Diana 願注資公開平台但要求劉艷（王敏奕 飾）離開，文慧心（佘詩曼 飾）陷入犧牲或共存抉擇。解謎膠着，文慧心（佘詩曼 飾）逆向查出出謎者身份。SNK利用AI技術複製梁景仁及文慧心，舊主播突現身SNK報新聞，原來是古肇華（黃宗澤 飾）精心布局。律師邵俊樂（高鈞賢 飾）代表公開平台談判，重遇舊愛張家妍（李施嬅 飾）。
《新聞女王2》劇情第6集：【AI主播案】水底炸彈Man姐決戰AI文慧心 陳曉華登場與何啟南聯手
與Man姐有牙齒印的唐芷瑤（陳曉華 飾）及何啟南（細劉生）今集登場，聯手投資「AI概念」力捧AI主播，Man姐透過水底炸彈案證實自己可以做得比AI優秀，徒蕊天（谷婭溦 飾，小天）被委派透過SNK舊片抽取文慧心與梁景仁數據，成為AI背後的靈魂人物，不過在水底炸彈案中，古肇華堅持用AI 主播做現場直播，出現「Man姐決戰AI文慧心」一幕，谷婭溦首次出現場卻未能露面，合約訂明小天不能署名，埋下不滿的伏線。
《新聞女王2》劇情第7集：【網紅墮海死亡案】廖慧儀離奇死亡 顏千汶收掩口費陳曉華借網紅案狙擊Mean姐
AI主播案件告一段落，SNK堅持採用「一對一」AI加真人主播，今集話題轉到網紅遊艇角海案，唐芷瑤（陳曉華 飾）登上何啟南（細劉生）的遊艇派對，邢慧敏透露跟郭珮文於新劇《新聞女王2》中有份參與一個單元，原來就係第7集劇情，齊齊飾演KOL，不過跟佘詩曼沒有太多對手戲，邢慧敏透露跟一大班靚女一起拍泳裝場面，更大讚郭珮文「有腰有籮又有上圍」是全場最索，但原來今個單元主角係離離奇墮海死亡的Paula（廖慧儀飾演）。
《新聞女王2》劇情第8集：【電影工業意外案】 陳楨怡飾聶莎莎再登場
文慧心追查網紅Paula墮海死亡案，發現背後不簡單， 唐芷瑤（陳曉華 飾）自持與墮海網紅相識鼓動網絡批評Man姐採訪角度，最後文慧心追查出Paula墮海真相 ； 下半集劇情關於電影公司拍攝升降台倒塌案，上輯「思覺大叔」案的歌手聶莎莎變成演員在意外中受傷，張家妍訪問願意爆料的攝影師（方紹聰 飾），卻在過程中洩漏了被訪者身份，令到攝影師遭業界封殺，張家妍為此公開道歉。
《新聞女王2》劇情第9集：【電影工業意外案】 劉艷助張家妍出賣公開平台
案件涉及電影公司未有為自僱人士購買意外保險，案中傷者家人為爭取公眾關注願意接受採訪爆料，但徘徊於「公開平台」及SNK之間，劉艷與張家妍同時出手，勸說關鍵人物聶莎莎為傷者發聲⋯⋯另一方面，許詩晴（高海寧 飾）在政府內動議開設「駐政總新聞傳媒」崗位，令一眾媒體垂涎。
《新聞女王2》劇評：
佘詩曼再演文慧心強勢回歸掀起媒體界腥風血雨。新舊媒體對決、權力鬥爭升級，文慧心退隱半年後以「新聞女王」姿態重出江湖，收購網媒挑戰傳統霸權。古肇華視新聞為賺錢工具，張家妍握權卻難服眾，師徒反目、愛恨糾纏，這場媒體風暴究竟會如何收場。
佘詩曼直升機高空宣布女王回歸
《新聞女王2》首集便以震撼場面開場，文慧心退隱新聞界半年後，SNK新聞部已經面目全非。古肇華空降總監職位，將新聞視為賺錢工具，完全顛覆傳統新聞理念。張家妍則取代梁景仁升任副總監，雖然權力在握但卻難以服眾。當舊樓突然倒塌成為重大新聞時，張家妍與劉艷師徒同場較量，傳統主流媒體與新興自媒體的對決序幕正式拉開。最震撼的一幕是文慧心乘坐直升機在高空進行直播，以「新聞女王」的強勢姿態宣布回歸新聞界。
文慧心操縱爆炸畫面成獨家籌碼
塌樓現場突發爆炸，氣流令文慧心乘坐的直升機劇烈搖晃，場面驚險萬分。然而她巧妙地保留了倒塌爆炸的珍貴畫面，並且懂得操縱觀眾心理為自己的回歸鋪路。方羅麗嫦為了保住SNK的龍頭地位，命令古肇華重金禮聘文慧心回歸。張家妍感到自己的地位不保，許詩晴代表官方發出邀約，連劉艷也打起感情牌，但文慧心卻反問她們的財力如何。各方勢力都想爭取這段Prime Time獨家片段，百家爭鳴的局面正式形成。
《新聞女王2》佘詩曼向蔣祖曼籌組資金收購公開平台反攻SNK
眾人都預期文慧心會攜帶獨家片段重返SNK，但古肇華與張家妍早已設下圈套，方羅麗嫦更是勒令全行封殺文慧心。面對這種情況，文慧心果斷收購劉艷的「公開平台」，展開強力反擊。與此同時，三名實習生抵達SNK，其中司徒蕊天內向且粵語不佳，成為最不被看好的一位。劉艷在採訪業主立案法團會議時，遇上業主芬姐拒付高價維修費，更持刀挾持法團代表。古肇華發放抹黑假新聞企圖炒熱度，反而激怒芬姐令局勢完全失控。
網民熱議新舊媒體大戰爆發
《新聞女王2》播出前已經引起網民熱烈討論，不少觀眾表示：「佘詩曼回歸太震撼！」、「新舊媒體對決好有睇頭」。有網民分析劇情走向：「文慧心收購網媒對抗SNK，呢招好聰明」、「古肇華同張家妍聯手封殺，但遇上文慧心梗係輸」。亦有觀眾關注角色關係變化：「劉艷同文慧心師徒變對手，之後又合作，好複雜」、「許詩晴轉做政府官員，立場會點變化」。劇集尚未正式播出，已經在社交平台掀起廣泛討論，可見觀眾對續集的期待程度極高。