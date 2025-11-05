劇透《新聞女王2》馬國明死完又死！親自回應角色將復活：一句兩句說不清楚
馬國明首集即領便當 45歲梁景仁救人犧牲
《新聞女王2》第一集劇情講述馬國明飾演的梁景仁（佐治仔）在親自落場採訪「五百年一遇」的水災時，為救一名途人而意外死去，角色享年45歲。SNK電視台為其舉行追思會，但新總監古肇華只想把追思會包裝成一場Show，令梁景仁的舊下屬十分反感。追思會上更有人送了一個「死不瞑目 沉冤待雪」的花牌，暗示梁景仁的死亡另有內情。梁景仁的父母在追思會上一見到李施嬅飾演的張家妍就表現反感，因為張家妍不但是梁景仁的前女友，更是令梁景仁離婚的人。
馬國明親自回應角色復活 暗示「意想不到」回歸方式
面對角色在首集就死亡的安排，馬國明在社交媒體上回應觀眾關注，提到自己的角色將會以「思想不到」的狀態回歸。他寫道：「雖然我現在下線了，但是我會以你們意想不到的方式回來！一句兩句說不清楚，@優酷 快幫我解釋一下？」這個回應令觀眾對後續劇情更加好奇，紛紛猜測梁景仁會如何復活或以什麼形式重新出現在劇中。
網民熱議馬國明變「御用死人」 笑問收足全劇人工
對於馬國明在兩套台慶劇都是一出場就死亡的劇情安排，觀眾感到難以理解之外也作出不少揣測。有網民回應笑問馬國明：「咁係咪做一集、就收足以後咁多集既人工？」、「我相信會復活，跟住出咗個細佬叫梁景輝」。更有網民調侃他由「御用片尾彩蛋」變成「御用第一集就死」，「又再次墮馬，要人道毀滅」，「係咪要挑戰羅樂林一日死5次？」這些幽默的留言反映出觀眾對馬國明角色安排的關注和期待。
《新聞女王》番外篇早埋伏線 梁景仁與MAN姐聯手對付古肇華
早在2023年尾TVB決定開拍《新聞女王2》時已推出了「番外篇」，短短2分幾鐘劇情埋下不少伏線。番外篇一開始講到馬國明致電MAN姐佘詩曼，恭喜對方回歸新聞部，從對話中得知「飛爺」鄧智堅辭去SNK News新聞總監一職。方太為制衡兩人，就派出新角色「古肇華」黃宗澤成為第三勢力。馬國明放下恩怨希望與MAN姐聯手對付黃宗澤：「你今次返嚟嘅目的好明顯啦，飛爺走咗，佢個位點都要有人坐嘅，係你係我，我都唔介意，但一定唔能夠係古肇華。」雖然佘詩曼輕挑指：「以你嘅能力，我真係好懷疑喎，你做得到咩？」最後，大家都認清了共同敵人，一句「合作愉快」達成共識。