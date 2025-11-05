劇透《新聞女王2》馬國明死完又死！親自回應角色將復活：一句兩句說不清楚

最新娛聞
東方新地

廣告

TVB台慶劇《新聞女王2》內地11月5日搶先播出，首集劇情即刻震撼全場，上季主角馬國明飾演的梁景仁一出場就死亡，劇中SNK電視台為其舉行追思會，但死因疑點重重。馬國明親自在社交媒體回應角色將會復活，更暗示會以「意想不到」的方式回歸，令觀眾對後續劇情充滿期待。

馬國明首集即領便當 45歲梁景仁救人犧牲

《新聞女王2》第一集劇情講述馬國明飾演的梁景仁（佐治仔）在親自落場採訪「五百年一遇」的水災時，為救一名途人而意外死去，角色享年45歲。SNK電視台為其舉行追思會，但新總監古肇華只想把追思會包裝成一場Show，令梁景仁的舊下屬十分反感。追思會上更有人送了一個「死不瞑目 沉冤待雪」的花牌，暗示梁景仁的死亡另有內情。梁景仁的父母在追思會上一見到李施嬅飾演的張家妍就表現反感，因為張家妍不但是梁景仁的前女友，更是令梁景仁離婚的人。

《新聞女王2》片尾曲炎明熹被呢位實力歌手取代 好姊妹詹天文有份獻唱插曲
《新聞女王2》幾時播？第2季劇情線上看 佘詩曼轉戰網媒對決黃宗澤

佘詩曼16字霸氣對白KO黃宗澤 《新聞女王2》宣傳片曝光 Man姐登直升機拍攝震撼

馬國明親自回應角色復活 暗示「意想不到」回歸方式

面對角色在首集就死亡的安排，馬國明在社交媒體上回應觀眾關注，提到自己的角色將會以「思想不到」的狀態回歸。他寫道：「雖然我現在下線了，但是我會以你們意想不到的方式回來！一句兩句說不清楚，@優酷 快幫我解釋一下？」這個回應令觀眾對後續劇情更加好奇，紛紛猜測梁景仁會如何復活或以什麼形式重新出現在劇中。

網民熱議馬國明變「御用死人」 笑問收足全劇人工

對於馬國明在兩套台慶劇都是一出場就死亡的劇情安排，觀眾感到難以理解之外也作出不少揣測。有網民回應笑問馬國明：「咁係咪做一集、就收足以後咁多集既人工？」、「我相信會復活，跟住出咗個細佬叫梁景輝」。更有網民調侃他由「御用片尾彩蛋」變成「御用第一集就死」，「又再次墮馬，要人道毀滅」，「係咪要挑戰羅樂林一日死5次？」這些幽默的留言反映出觀眾對馬國明角色安排的關注和期待。

新聞女王2 劇透 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 劇透 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 劇透 羅樂林曾於TVB不同劇集中一日死5次成為紀錄保持者。（圖片來源：TVB）
羅樂林曾於TVB不同劇集中一日死5次成為紀錄保持者。（圖片來源：TVB）
新聞女王2 劇透 （圖片來源：馬國明微博）
（圖片來源：馬國明微博）
新聞女王2 劇透 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 劇透 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

《新聞女王》番外篇早埋伏線 梁景仁與MAN姐聯手對付古肇華

早在2023年尾TVB決定開拍《新聞女王2》時已推出了「番外篇」，短短2分幾鐘劇情埋下不少伏線。番外篇一開始講到馬國明致電MAN姐佘詩曼，恭喜對方回歸新聞部，從對話中得知「飛爺」鄧智堅辭去SNK News新聞總監一職。方太為制衡兩人，就派出新角色「古肇華」黃宗澤成為第三勢力。馬國明放下恩怨希望與MAN姐聯手對付黃宗澤：「你今次返嚟嘅目的好明顯啦，飛爺走咗，佢個位點都要有人坐嘅，係你係我，我都唔介意，但一定唔能夠係古肇華。」雖然佘詩曼輕挑指：「以你嘅能力，我真係好懷疑喎，你做得到咩？」最後，大家都認清了共同敵人，一句「合作愉快」達成共識。

新聞女王番外篇線上看｜大結局劇透(有片)黃宗澤驚喜客串為續集舖路？

新聞女王2 劇透 馬國明放下恩怨希望與MAN姐聯手對付黃宗澤，最終一句︰「合作愉快」達成共識。（圖片來源：TVB）
馬國明放下恩怨希望與MAN姐聯手對付黃宗澤，最終一句︰「合作愉快」達成共識。（圖片來源：TVB）

新聞女王番外篇 線上看 即睇！

新聞女王2 劇透 《新聞女王2》第一集就上演梁景仁的追思會，角色享年45歲（圖片來源：TVB）
《新聞女王2》第一集就上演梁景仁的追思會，角色享年45歲（圖片來源：TVB）
新聞女王2 劇透 《巨塔之后》馬國明又係第一集即死亡，留下老婆吳若希喊足全劇。（圖片來源：TVB）
《巨塔之后》馬國明又係第一集即死亡，留下老婆吳若希喊足全劇。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、馬國明微博資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 