劇透《新聞女王2》馬國明死完又死！親自回應角色將復活：一句兩句說不清楚

TVB台慶劇《新聞女王2》內地11月5日搶先播出，首集劇情即刻震撼全場，上季主角馬國明飾演的梁景仁一出場就死亡，劇中SNK電視台為其舉行追思會，但死因疑點重重。馬國明親自在社交媒體回應角色將會復活，更暗示會以「意想不到」的方式回歸，令觀眾對後續劇情充滿期待。