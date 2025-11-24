新聞女王2｜吳業坤戲份大增變「一哥」 親解與王敏奕感情線發展細節
《新聞女王2》吳業坤戲份大增成公開平台一哥
吳業坤透露，第二季的角色設定雖然不變，但故事氛圍卻大有不同，對此他特別感謝導演與監製的安排。他表示：「這次我和劉艷（王敏奕飾演） 會在自己開創的一個開放平台 有很多故事發生，也有Man姐的加入，或者有其他不同的同事加入，所以會多了很多辦公室上的場口。」他解釋，上一季主要負責外景攝影，較少與大隊合作，這次能多拍群戲感到非常開心。由於他是訓練班同學中最資深的一位，更被大家起了個「公開平台一哥」的花名，他笑言：「是開心的，讓大家有些拍攝上的東西可以分享，大家又可以說笑，都很開心。」
吳業坤分析PM 與劉艷感情線微妙發展
至於觀眾最關心的感情線，吳業坤與王敏奕飾演的劉艷在第一季結尾的關係已漸趨明朗。坤哥直言：「其實我們最後是在一起的，我們沒有一個表白，但是這次 第二季是會多了很多互動。」不過，他強調劇情不會刻意談情說愛，而是透過細節展現二人的情侶關係。他分享道：「我和王敏奕其實是有設計角色，某些戲份會不會有些小設計，可以滲出一些情侶的感覺，但又不會很噁心呢？例如大家會否喝同一瓶水，或者開會時比其他人坐得特別黏在一起，沒有『邊界感』，所以希望大家會看到這些設計。」
笑談網民惡搞黃宗澤配對
對於有網民將王敏奕與黃宗澤（Bosco）的畫面剪輯在一起，吳業坤笑著解釋這其實是一場誤會。他澄清：「那是因為另一齣劇集的畫面，在《法證先鋒VI﹕倖存者的救贖》我們三個是不同的時空。」他進一步說明，在該劇中，王敏奕與黃宗澤本是一對，而自己的角色則是幕後黑手，更捉走了王敏奕。他認為這些網民的「二創」相當有趣，並欣賞大家的創意。
「5G衝浪」回覆留言展現貼地風皮
吳業坤經常在社交平台與網民互動，更被形容為「5G衝浪」，意指他回應迅速。對此他表示：「我都覺得幾過癮，因為大家發現的東西，或者發表的東西很獨特，我想和大家互動一下。」他認為，現今的藝人需要有「活人感」，不能像一個冷冰冰的電視螢幕，而是要像一個與大家共同生活的人。他謙虛地說：「其實我都是網民，所以沒有親不親民，大家其實談得開心。」
口水肩趣事盡顯玩得性格
談及拍攝花絮，早前網上流傳一張王敏奕為他製作「口水肩」的相片，坤哥笑著澄清背後真相。他解釋：「其實那個不是她做的，而是服裝部。因為其實我經常吃東西都很不小心，那些戲服如果不是拍攝時因為吃東西弄污糟了，那你又不能更換，就大件事。」原來是服裝部同事為了保護戲服而為他準備的。他風趣地說：「我咁大個仔，都未用過咁大個口水肩，所以是呀，即是大家開心就行了。」