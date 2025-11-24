新聞女王2｜吳業坤戲份大增變「一哥」 親解與王敏奕感情線發展細節

《新聞女王2》除了原班人馬回歸，不少角色的發展亦是觀眾關注重點。當中，飾演攝影師PM的吳業坤（坤哥）在續集似乎將有更多發揮，他近日接受訪問時就大爆第二季的劇情走向，不但戲份大增榮升「公開平台一哥」，更親自解畫與「劉艷」王敏奕的感情線發展。對於網民將王敏奕與黃宗澤（Bosco）惡搞配對，他亦大方回應。坤哥更分享了一件在片場發生的趣事，盡顯其玩得又親民的真性情。