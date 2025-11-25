《新聞女王2》吳業坤王敏奕CP感爆棚｜自度貼地甜蜜招式 慘被踢爆私下有「BB」癖好？

台慶劇《新聞女王2》熱播中，劇中吳業坤與王敏奕組成的「明艷CP」成功入屋，甜蜜互動閃瞎觀眾！在24日晚播出的集數中，二人更巧妙重現坤哥經典的「眼鏡起霧」事件，引發網民熱烈討論。鏡頭前甜到爆錶，鏡頭後坤哥竟被王敏奕大爆有驚人習慣，究竟是甚麼？