《新聞女王2》吳業坤王敏奕CP感爆棚｜自度貼地甜蜜招式 慘被踢爆私下有「BB」癖好？
昨晚劇情神還原 吳業坤王敏奕重現經典「眼鏡起霧」
在24日晚播出的「升降平台倒塌意外」個案中，「明艷CP」的甜蜜互動再度升級。劇情講述劉艷（王敏奕飾）因將獨家料讓給SNK而被Man姐（佘詩曼飾）鬧爆，家明PM（吳業坤飾）在旁看到劉艷眼濕濕，心痛得忍不住「扁嘴」，無聲的關懷比千言萬語更動人。其後，劉艷更以實際行動支持男友參與罷工，主動幫他「代攝影」，讓PM感動得將她一擁入懷。最讓觀眾驚喜的是，在記者會上，當PM被感動到眼泛淚光時，劉艷竟甜笑說：「一陣眼鏡起霧又畀人笑」，巧妙地重現了吳業坤現實中的經典爆笑事件，劇組的心思讓網民拍案叫絕，大讚情節啜核又甜蜜。
吳業坤自度貼地甜蜜招式 王敏奕踢爆係「口水肩專用戶」
「明艷CP」之所以如此有火花，原來全靠吳業坤和王敏奕在鏡頭後花了不少心思。坤哥透露，為了讓情侶感更貼地，二人構思了許多甜蜜小細節：「我哋主要會傾吓、睇吓會唔會可以滲到啲情侶嘅感覺出嚟、但又唔會好突兀。譬如話會唔會大家飲埋同一支水？開會時癡埋少少，冇咗個邊界感，希望觀眾可以睇到呢啲設計啦。」不過，王敏奕隨即在訪問中大爆坤哥的趣事，笑指他是劇組的「口水肩專用戶」：「因為佢成日食嘢嗰陣，將服裝組特別為佢預備嘅衫整污糟，所以劇組就特登幫佢準備咗呢個 BB 嘅…（口水肩）我哋冇一個有咁嘅需要。」被踢爆的坤哥聞言後搞笑回應：「我可以用到 60 歲！」
「明艷CP」甜蜜事件簿回帶 網民封Man姐子傑2.0
其實「明艷CP」的甜蜜互動早已有跡可尋，自劇集首周播出時，坤哥向敏奕施展一招「摸面殺」，已成功冧爆不少網民，為這對CP奠下基礎。隨著劇情發展，二人的甜蜜事件簿愈來愈厚，例如在第四集，劉艷不停講錯嘢，PM為了阻止她禍從口出，情急之下一手掩住她的嘴巴，場面既爆笑又溫馨。還有劉艷成功解開神秘網站謎題時，第一時間興奮地將手搭在PM的膊頭上，這些不經意的小動作都充滿著穩定情侶的感覺，難怪網民會將他們封為「Man姐和阿傑2.0」，大讚他們完美演繹了情侶間的成長與互補。
網民洗版激讚勁有Feel：「糖份爆錶！」
「明艷CP」的自然互動和真摯情感獲得網民一面倒好評，不少觀眾在討論區洗版式留言，大讚二人CP感滿瀉。網民紛紛表示被他們的甜蜜互動融化：
「他們倆真的好可愛，相處模式很好玩，一起工作又很互補」
「Man 姐和阿傑 2.0」
「真心相愛，一起成長，太感動了」
「很喜歡明艷 CP，很自然、很真摰」
「這一對也太甜了，糖份爆錶」
「很有大學生戀愛 Feel」
「這對談戀愛看得我很舒服」