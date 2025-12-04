第一代霸氣烈女夏文汐殺入《新聞女王2》｜演佘詩曼惡媽氣場太強 網民：Man姐終於有對手！
昨晚登場即霸氣盡現 夏文汐5分鐘戲份震懾全場
相隔7年再度現身TVB劇集的夏文汐，昨晚一出場已火力全開，完美演繹元祖級新聞女王的強大氣場。劇情中，她飾演的Madam Yuen先以一身女強人標配造型、霸氣十足的步姿映入眼簾，一登場便先聲奪人，稱呼PM（吳業坤飾）為「四眼仔」，再以自信笑容配上霸氣黑超，格調十足。在短短五分鐘內，夏文汐憑藉架勢十足的叉腰手勢、鄙視世人的凌厲眼神，加上對周遭一切連珠炮發式的尖酸批評，將角色的霸道性格演繹得淋漓盡致，甚至連Man姐（佘詩曼飾）及張家妍前夫子傑（譚俊彥飾）都難得陣腳大亂，場面極具張力。
佘詩曼罕有發文激讚夏文汐：「一個好有型嘅女人」
夏文汐的強勢加盟，不只觀眾期待，連對手佘詩曼本人亦難掩興奮！其實早前劇集在內地播映期間，夏文汐的出場已引發極大迴響，佘詩曼更特意在社交網站上載二人合照，並大讚對方有型，坦言合作機會難得。佘詩曼寫道：「一個我一直覺得好有型嘅女人，一個諗都冇諗過嘅機會，一次既敵對又親密嘅合作，夏文汐姐姐..Nice to meet you！合作愉快。」字裡行間流露出對前輩的欣賞，亦讓觀眾更加期待兩位好戲之人在劇中「強強聯手」的連場對壘戲份。
1982年出道即成名 夏文汐「第一代霸氣烈女」之路
被譽為「新聞太后」的夏文汐，現實中同樣是新聞界的傳奇人物。她的演藝生涯充滿光輝里程碑，完美呼應劇中角色設定：
1982年：夏文汐初登大銀幕，便憑電影《烈火青春》中獨立果敢的角色形象一炮而紅，更獲提名金像獎「最佳新演員」，從此奠定其「香港第一代霸氣烈女」的地位。
1980年代末：夏文汐轉戰台灣發展，並憑電影《花街時代》再度獲得金像獎「最佳女主角」提名，演技備受肯定。
2019年：夏文汐榮獲 US Hollywood International Golden Film Award 特別成就獎，演藝成就揚名國際，證明其實力跨越時代。昔日的霸氣形象與今日的「新聞太后」角色無縫接軌，難怪一出場即引爆網民熱議。
網民洗版式正評激讚：「Man姐終於有對手了！」
夏文汐的驚喜登場，瞬間引爆網絡討論區，網民一面倒給予洗版式正評，認為她是劇集「驚喜中的驚喜」。大量留言激讚其超強氣場及凍齡外貌：「Man 姐終於有對手了」、「難怪是連Man 姐都怕的人」、「意料之外的人選，期待之後更精彩的劇情」、「中氣十足教訓後輩」。同時，不少網民亦對夏文汐保養得宜的狀態深感佩服，大讚：「哇！夏文汐 Keep 得好好」、「又一個美魔女」、「好有氣質好靚」。觀眾紛紛表示，非常期待劇情揭露她與Man姐之間的「千絲萬縷」關係，相信兩代女王的對決將會是劇集接下來的最大看點。