《新聞女王2》結局Man姐一無所有?! 佘詩曼千字文親解「棄守」真相

《新聞女王2》內地版日前迎來大結局，21至25集在剛過去的周末已經全部上線，結局劇情講到佘詩曼飾演的Man姐文慧心在協助方太重奪SNK後，竟選擇瀟灑離開，同時將一手建立的公開平台交予下屬，最終結局看似「一無所有」，令不少觀眾大感不解，甚至為Man姐感到心疼。對此，佘詩曼本人親自在微博發表千字長文，詳細解釋Man姐的選擇與背後格局，一番霸氣解畫瞬間說服大批網民。