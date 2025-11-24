《新聞女王2》結局Man姐一無所有?! 佘詩曼千字文親解「棄守」真相
親解《新聞女王2》結局並非一無所有 反問：幾時見過造籠者甘心蹲進去
對於觀眾不理解Man姐為何在季終「事了拂身去」，佘詩曼在微博長文中表示，看到大家如此心疼自己，感到有些意外。她解釋自己並非一無所有，反而得到的遠比一個職位或山頭多得多。她強調：「SNK也好公開平台也罷，不過是新聞的練兵場，都只是實現新聞理想的其中一種工具。」她認為自己的任務是幫助有需要的人，例如協助方太奪回SNK，以及為家妍、劉艷等後輩打造一個無菌的「新聞理想國」。她更以一個精妙比喻反問觀眾：「換個角度想，你們幾時見過造籠子的人，自己會甘心蹲進去？」
Man姐回顧今季戰場升級 對手不再是某個人
佘詩曼續指，這一季觀眾看到Man姐四處救火，看似在「渡劫」，但其實也證明了她「想贏，在哪裡都可以贏」。她直言平台從來困不住自己，現在的她更想做一個自由的新聞人，而不是被頭銜或辦公室所定義的女王。她剖析Man姐的內心世界，指出在《新聞女王2》中，她的對手早已提升到另一個層次：「我的戰場，是那些淹沒真相的信息噪音、隨時引爆的信任危機。我不再追求誰坐上那個位子，而是坐在那個位置的人要做什麼，新聞到底能為這個世界留下什麼。」她認為，新聞的真正價值在於真相能否跑贏謠言，權力會更替，但價值不會，這才是她真正要贏的仗。
豪言「我想贏就一定會贏」 預告走向更廣闊天空
面對觀眾的心疼，佘詩曼霸氣回應：「謝謝你們心疼Man姐，但真的不必。我是誰？我是你們的Man姐！」她引用觀眾的評論，形容自己從不抱怨、遇事就解決、迎難就直上，並強調：「如果我要，我會得到，如果我想贏，我就一定會贏。」她重提在第一輯中的經典對白，指自己不想再只盯著一個畫面，因為「後面是一片汪洋大海」。她總結道，SNK和公開平台的故事會繼續，但她的故事到此剛剛好，是時候走向更廣闊的天空：「籠子關不住會飛翔的鳥，我的新聞地圖上，也有了更遠的坐標…有真相的地方就是我的江山。」
監製鍾澍佳何廣沛留言力撐
佘詩曼的長文發布後，劇集總導演鍾澍佳及演員何廣沛亦留言力撐。何廣沛言簡意賅地表示：「女王在哪裡，那裏就是戰場！」而導演鍾澍佳則感動地回應：「如果只是在乎得到什麼？那便不是Man姐了！如同開篇時便已說過，那里都可以贏，只是想在那里贏而已。真心很高興和感動大家能認真投入看劇。」
網民激讚Man姐格局 不是離開而是升級
佘詩曼的親自解說，成功讓大批原本感到困惑的網民恍然大悟，紛紛留言表示認同，並大讚Man姐的格局。有網民精闢地總結：「說得好！Man姐的戰場從來不在座位，而在真相抵達的每一個角落。她不是離開，而是升級。」
劇情留伏線 網民敲碗《新聞女王3》鬥向國際
Man姐在結局的去向，也為《新聞女王3》埋下伏筆，引發網民對第三季的熱烈討論。有觀眾大膽預測第三輯的劇情走向，認為將會擴展到國際新聞層面：「《新聞女王3》應該會穿插國際新聞了。Madam Yuen跟進的新聞竟然還沒有著落，處境還是危險的，文慧心肯定會去幫忙的。」更有網民期待看到Man姐與方太「女王太后聯手播新聞」的場面，認真大想頭。
