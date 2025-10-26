《新聞女王2》幾時播？第2季劇情線上看 佘詩曼轉戰網媒對決黃宗澤

東方新地

《新聞女王2》將於TVB台慶月正式回歸，佘詩曼再度飾演MAN姐文慧心，這次她離開SNK新聞台後加入新媒體公司，與黃宗澤飾演的新任總監古肇華展開激烈競爭。全新劇情不僅延續首季的職場鬥爭，更加入傳統媒體與新興網絡平台的對決元素，究竟MAN姐能否在新戰場上繼續稱霸？

《新聞女王2》劇情：佘詩曼轉戰新媒體平台對決黃宗澤

《新聞女王2》劇情設定中，文慧心（Man姐）離開SNK新聞台後，加入由王敏奕飾演的劉艷創辦的新媒體公司「公開平台」。儘管轉換跑道，MAN姐在新興媒體領域中依然保持不可撼動的新聞女王地位，這令空降SNK的新任總監古肇華感到相當忌憚。黃宗澤這次飾演的角色與佘詩曼形成直接對立關係，兩人在新舊媒體之間的較量成為劇情主軸。同時，李施嬅飾演的張家妍雖然升任SNK電視部副總監，但仍受古肇華掣肘，難以實現新聞理想。

《新聞女王2》劇透新增神秘角色揭開身世之謎

除了原班人馬回歸外，《新聞女王2》劇情還新增關鍵角色阮雪君（Pat姐），由59歲夏文汐飾演。這個神秘角色將揭開文慧心的孤兒身世之謎，為劇情增添更多懸念。《新聞女王》首季播出時已經埋下不少伏線，觀眾一直好奇MAN姐的過去，這次終於有機會深入了解她的成長背景。劇情設定在融合傳統電視新聞、網絡新聞以及網紅自媒體的戰場上，文慧心、張家妍、古肇華、許詩晴、劉艷等專業新聞工作者將爭奪主導地位。

《新聞女王2》

播放日期：2025年11月
集數：25集
播放頻道：TVB、優酷

《新聞女王2》演員陣容及劇照

製作團隊斥資打造實景新聞部場景

為了呈現更真實的新聞工作環境，《新聞女王2》製作團隊特別斥資搭建實景新聞部，並在深圳、香港兩地取景拍攝。劇組於2025年7月26日全劇煞科，趕及在11月作為TVB台慶劇播出。這次劇情緊貼時代脈搏，深入探討傳統電視、網絡新聞與自媒體的多元競爭模式，將職場鬥爭提升至更高層次。高海寧飾演的許詩晴已投身官場，卻被捲入這場新聞戰爭，成為各方爭相拉攏的關鍵人物。

新聞女王2 幾時播 新聞女王2（圖片來源：TVB）
網民期待MAN姐再創收視神話

新聞女王2 幾時播 新聞女王2（圖片來源：TVB）
新聞女王2 幾時播 新聞女王2（圖片來源：TVB）
新聞女王2 幾時播 新聞女王2（圖片來源：TVB）
新聞女王2 幾時播 新聞女王2（圖片來源：TVB）
新聞女王2 幾時播 新聞女王2（圖片來源：TVB）
新聞女王2 幾時播 新聞女王2（圖片來源：TVB）
新聞女王2 幾時播 新聞女王2（圖片來源：TVB）
