《新聞女王2》幾時播？第2季劇情線上看 佘詩曼轉戰網媒對決黃宗澤

《新聞女王2》將於TVB台慶月正式回歸，佘詩曼再度飾演MAN姐文慧心，這次她離開SNK新聞台後加入新媒體公司，與黃宗澤飾演的新任總監古肇華展開激烈競爭。全新劇情不僅延續首季的職場鬥爭，更加入傳統媒體與新興網絡平台的對決元素，究竟MAN姐能否在新戰場上繼續稱霸？