新聞女王2｜佘詩曼霸氣反擊SNK AI爭議 1句金句還擊串爆張家妍

《新聞女王2》最新一集播出後，文慧心與張家妍的會議室對決場面引起全城熱議。李施嬅飾演的張家妍拿出合約為SNK辯護，聲稱AI技術使用完全冇問題，更大膽宣稱破了全港新聞收視紀錄，然而文慧心的霸氣回應卻讓觀眾拍案叫絕！