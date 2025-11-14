新聞女王2｜佘詩曼霸氣反擊SNK AI爭議 1句金句還擊串爆張家妍
《新聞女王2》最新一集播出後，文慧心與張家妍的會議室對決場面引起全城熱議。李施嬅飾演的張家妍拿出合約為SNK辯護，聲稱AI技術使用完全冇問題，更大膽宣稱破了全港新聞收視紀錄，然而文慧心的霸氣回應卻讓觀眾拍案叫絕！
文慧心霸氣反擊SNK AI爭議
當文慧心得知SNK利用AI技術複製自己和梁景仁的聲音影像後，立即現身要求張家妍叫停節目並發出道歉聲明。邵俊樂作為律師代表，明確指出文慧心作為公眾人物，其姓名、肖像和聲音都屬於可識別的個人身份特徵，未經授權使用已構成虛假代言。然而張家妍卻胸有成竹地拿出一份關鍵合約，聲稱SNK擁有完整的節目內容及影音檔著作權，包括基於原素材進行剪輯、翻譯和改寫的權利。
張家妍搬出合約條款力撐SNK
面對法律質疑，張家妍毫不示弱地表示AI生成權已包含在著作權範圍內，更大膽宣稱全球都沒有相關規管法例，所以SNK是開創先河的創舉。她更進一步透露，使用AI文慧心的新聞報道場面已經打破全港收視紀錄，並自信地表示「覺得全香港市民都不覺得有問題」。這番言論顯示張家妍對SNK的AI技術應用充滿信心，認為市場反應已經證明了其合理性。
網民激讚文慧心1句金句還擊串爆張家妍
文慧心聽罷張家妍的一番辯護後，霸氣回應：「OK，認就得㗎喇！即係你哋都承認，SNK唔可以無咗我文慧心，法庭見！」一句話即刻引爆網民討論。其後她再補上一句「呢個世界無話無咗邊個唔得」，邵俊樂隨即反問「你講緊我呀？」，文慧心即刻串爆回應：「佢講佢自己⋯⋯」，巧妙帶出前同事、舊情人、律師與訴訟雙方之間的張力。
網民清一色大讚「文慧心太霸氣」、「呢句對白神來之筆」、「李施嬅演技爆燈」，認為三方對峙的橋段戲味十足，將角色之間的情感角力展現得淋漓盡致。
圖片來源：新聞女王2