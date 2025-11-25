新聞女王2｜綠葉全是猛人！張國榮替身驚變攝影師 網民起底：個個臥虎藏龍！
方紹聰演活失業中佬 真實擁10款車牌周身刀
在劇中，方紹聰（奶仔）飾演因仗義執言而被封殺的攝影師Gary，其後轉行做外賣員，演活了中年失業的迷失與掙扎，引發內地觀眾極大共鳴，大讚劇情「寫實」夠「共情」。劇中Gary走投無路，但現實中的方紹聰卻是目標明確的「技能王」！深知演藝圈工作不穩，他早已考獲至少10款車牌，更擁有二級船牌、潛水教練牌及滑雪教練牌，最近甚至轉型做推拿師，堪稱「周身刀張張利」。此外，他半年前更下定決心操肌，成功由83公斤激減至66公斤，其驚人毅力與行動力令人佩服。
黃煒溏曾任張國榮替身 持罕見煙火牌嚇窒網民
飾演在意外中重傷攝影師「大寶哥」的黃煒溏，原來是資深武師出身，更曾擔任過謝賢及張國榮等巨星的替身，履歷相當嚇人！入行多年的他，不僅擁有豐富的動作指導經驗，更是香港影視界極少數持有「煙火特別效果牌」的專業人士，據悉行內持牌者不足10人，絕對是國寶級猛人。雖然幕前多演奸角，但溏哥私下卻是「絕世好爸」，為做子女榜樣，竟戒煙戒粗口長達30年，與幕前形象形成極大反差。
中印混血布樂文係學霸 流利廣東話震驚觀眾
劇中飾演大寶助手Scott的布樂文（JB），憑著中印混血的俊朗外型及一口流利標準的廣東話，成功引起網民關注。在昨晚一集，他由被迫上演「公關騷」的無奈小薯，搖身一變成為罷工行動的領頭人，表現霸氣十足。網民深入起底後更發現，JB不只是TVB Plus主持，更是一名超級學霸！他曾榮膺「香港傑出學生」，更曾入讀中大商業及法律雙學位課程，同時精通色士風和鋼琴，絕對是多才多藝的「隱藏版才子」。
少女版關詠荷曹銦玲起底 4歲曾拍任賢齊
飾演大寶孝順女的曹銦玲（Natalie），憑著清純外貌獲網民大讚靚女，更因樣貌酷似關詠荷而被封為「少女版關詠荷」。2021年藝訓班入行的她，早前在《反黑英雄》中擔任姚子羚的「背替」已引發高度關注，被激讚有仙氣、「好Pure好True」。原來Natalie的演藝經驗相當豐富，早在4歲時已參演電影《絕種好男人》，與任賢齊有對手戲，可謂是童星出身，難怪演技自然流暢，成功入屋。
網民熱議綠葉王背景：全部真人不露相！
《新聞女王2》的配角背景曝光後，隨即在網上引發洗版式討論，網民對此大感驚訝，紛紛留言力撐：「原來個個都咁猛料，TVB果然臥虎藏龍！」、「大寶哥竟然做過哥哥替身，失敬失敬！」、「奶仔真人勁勵志，根本係人生勝利組！」、「個混血仔又靚仔又叻仔，屈機啦！」、「少女版關詠荷真係好靚，好有星味！」，輿論一面倒大讚演員們「真人不露相」，認為他們的精彩背景比劇情本身更具追看性。