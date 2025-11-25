新聞女王2｜綠葉全是猛人！張國榮替身驚變攝影師 網民起底：個個臥虎藏龍！

熱播台慶劇《新聞女王2》劇情進入白熱化，昨晚（24日）播出的「升降平台倒塌意外」單元，竟意外揭露劇中一眾綠葉演員的驚人背景！有眼利網民發現，劇中幾位不起眼的配角，現實中竟是身懷絕技的猛人，其中一位更是已故巨星張國榮的替身，究竟這班隱世高手還有什麼嚇人履歷？