劇透《新聞女王2》林正峰主播角色被消失 觀眾感激鍾澍佳：可以放心追劇！
林正峰頭四集完全無影 網民歡呼可以安心追劇
《新聞女王2》在優酷平台搶先開播，SVIP觀眾率先收看頭4集後發現，上季飾演高海寧男朋友的SNK主播王偉在新季完全沒有出現。網民翻查今年劇集開鏡、劇本圍讀以及兩場剎青宴合照，當中都找不到林正峰的蹤影。相反，其他TVB力捧小生如廖家爵、周嘉全、林俊其及何晉樂等都有在片尾角色列表出現，令人合理推測林正峰在今季已被飛出主要劇組。劇集開拍期間林正峰的社交平台更新仍保留著一頭MK金髮造型，相信難以擔演新聞主播一角。
監製鍾澍佳被讚有眼光唔係傻 觀眾感謝不用再看尷尬演出
網民對林正峰在《新聞女王2》中的缺席表示極度安慰，紛紛留言讚賞監製鍾澍佳的決定。「佳導果然不是傻的」、「好在唔使睇佢同高Ling談情」、「可以放心追劇了」等留言在討論區大量出現。事關這個角色在上季飽受負評，五官面目不討好之外，劇集播出後TVB更是用到盡，利用林正峰與鄧智堅的角色拍攝了不少自家宣傳片，浮誇演出卻不獲好評。按照上季劇情，林正峰飾演的主播王偉向高海寧的許思睛求婚，今輯理應有更重要的戲份。
林正峰6年快速崛起 外形不斷進化惹整容疑雲
林正峰於2017年加入《後生仔傾吓偈》時，以招牌單眼皮加圓框眼鏡亮相成為他的個人特色，被稱作「四眼龜」的他近年外形不斷進化。他不但脫下眼鏡轉行型仔Oppa路線搣甩「毒」味，更被發現五官突變，單眼皮驚變雙眼皮，就連扁鼻都突然變高挺，令人懷疑有加工過的痕跡。在2023年台慶劇《新聞女王》中與高海寧演繹的感情線在內地大受歡迎，順利進入「飛躍進步男藝員」的最後5強，已在6年時間從一個四、五線的「後生仔」快速崛起，成為TVB力捧的小生。
網民質疑TVB用人策略 大灣區廣告不用視帝用林正峰
諷刺的是，雖然林正峰在《新聞女王2》似乎未有重要戲份，但在TVB的其他劇集中，「SNK電視台」畫面仍然老是常出現。近日TVB利用《新聞女王》的熱度，安排林正峰再次以該劇中的形象擔正出現在黃金時段，與去年獲頒「最佳男配角」的「飛爺」鄧智堅齊齊亮相「TVB大灣區廣告方案」鬥戲，一拍拍足5集。不少網民都表示《新聞女王》明明有其他更出名的男藝人，不解TVB為何偏偏用林正峰：「馬國明、何廣沛都唔用」、「大灣區方案但係唔搵大灣區視帝（黃宗澤）係咩玩法」。