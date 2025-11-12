新聞女王2｜呂喬恩是誰？41歲低調簽約TVB 獲封鍾澍佳御用劇集歌曲天后
近年TVB劇集主題曲頻頻出現同一把聲音，這位神秘女聲就是41歲創作歌手呂喬恩。她不但為《新聞女王2》主唱主題曲《Crystal Clear》，更與金牌監製鍾澍佳合作多達6首劇集歌曲，被網民封為「鍾澍佳御用劇集歌曲天后」。然而這位幕後功臣的身份一直相當低調，直到最近才被發現已悄悄簽約TVB Music Group，正式成為無綫旗下歌手。
呂喬恩低調簽約TVB Music Group成旗下歌手
呂喬恩於2025年3月悄悄簽約TVB Music Group，正式成為無綫電視旗下歌手，但消息一直未有公開宣布。這次簽約標誌著她從獨立歌手身份轉為主流電視台旗下藝人，為其音樂事業開展新篇章。據了解，她現時同時隸屬耀榮文化及TVB Music Group，雙重身份讓她在創作及演出方面擁有更大發展空間。
鍾澍佳監製劇集6首歌曲全由呂喬恩包辦
自2023年起，呂喬恩與金牌監製鍾澍佳建立密切合作關係，先後為《新聞女王2》、《刑偵12》及《巨塔之后》等熱門劇集獻聲。當中包括《Peaceful Moonlight》純吟唱插曲突出其空靈聲線，《Crystal Clear》片尾曲更由她親自填詞，獲TVB觀眾一致好評。最新作品《幻語》、《What you’ve left behind》及《序章·結局》同樣由她填詞主唱，完美配合劇集的懸疑氛圍及情感深度。這種高頻率合作模式在TVB實屬罕見，足見鍾澍佳對其音樂才華的高度認可。
41歲呂喬恩由和音歌手變身獨立創作人
呂喬恩1983年11月10日出生，現年41歲，畢業於香港理工大學設計學院。她的音樂路並非一帆風順，2009年在許冠傑演唱會首次擔任和音歌手後正式入行，其後為譚詠麟、劉德華、張敬軒等天王巨星和音。2015年加入樂隊ZolarWind擔任主音，2018年離隊作個人發展，2019年推出首支個人單曲《恏人》。直到2021年因演唱《星空下的仁醫》插曲《Never Too Late》才開始為更多觀眾認識，從幕後走到台前的轉變歷時超過10年。
