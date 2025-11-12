新聞女王2｜呂喬恩是誰？41歲低調簽約TVB 獲封鍾澍佳御用劇集歌曲天后

近年TVB劇集主題曲頻頻出現同一把聲音，這位神秘女聲就是41歲創作歌手呂喬恩。她不但為《新聞女王2》主唱主題曲《Crystal Clear》，更與金牌監製鍾澍佳合作多達6首劇集歌曲，被網民封為「鍾澍佳御用劇集歌曲天后」。然而這位幕後功臣的身份一直相當低調，直到最近才被發現已悄悄簽約TVB Music Group，正式成為無綫旗下歌手。