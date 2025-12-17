王敏奕深情告別劉艷 爆與Man姐真實關係 強調2字為《新聞女王》第3季留伏筆
王敏奕深情告白劉艷純粹特質最吸引
王敏奕在長文中坦言，劉艷雖然是劇中「最平凡那個」，沒有Man姐的霸氣、家妍的能力、詩晴的魅力，但正正是她那份純粹最令人著迷。她寫道：「初見你時，就被你的純粹吸引，那份對新聞的熱愛，不顧一切離開SNK創辦『公開平台』，滿腔勇氣追尋理想，是一個普通的小人物。」王敏奕表示自己一下子就愛上這個角色，拍完這季要再次暫別劉艷，真的感到非常不捨。她特別欣賞劉艷那份對新聞的赤子之心和永遠燃燒的熱情，即使環境再複雜都從不熄滅那團火。
劉艷Man姐關係似蝙蝠俠羅賓漢互相輝映
最令網民津津樂道的是王敏奕對劉艷與Man姐關係的精彩比喻。她形容：「我總覺得劉艷與Man姐好像蝙蝠俠與羅賓漢，一個是黑暗騎士般的女王，霸道守護真相；一個是俠盜般純粹，用勇氣為弱者發聲，卻在合作中互相輝映。」這個比喻生動地描繪出兩個角色的性格特質和合作模式，Man姐如蝙蝠俠般在黑暗中守護正義，而劉艷則像羅賓漢般為弱者發聲，兩人在追求真相的路上互相支持。佘詩曼也在王敏奕的帖文下回應：「正如鍾導所講Man姐笑多咗，都係因為被你嘅真誠打動了❤️」，可見兩位演員在戲外也建立了深厚友誼。
角色成長歷程觸動演員初心熱誠
王敏奕在文中詳細回顧劉艷在第二季的成長軌跡，從獨立創業的孤軍奮戰，到被Man姐收購後的內心掙扎，再到大事件中選擇聯手追尋真相。她讚揚劉艷始終守住那份純粹、勇氣和堅守，無論面對多大壓力或誘惑，都不會妥協新聞操守，從單打獨鬥到學會合作，心態變得更加成熟。王敏奕表示最觸動她的是劉艷那份從未改變的初心和熱誠，這也時刻提醒著她對演戲要保持同樣的初心：「無論角色大小，都要全情投入，用心去演繹每一個故事。」她感謝劉艷這個角色帶給她的啟發和成長。
暫別字眼暗示第三季開拍有望
王敏奕在告別文中多次使用「暫別」和「期待再見」等字眼，令不少網民猜測《新聞女王3》可能真的有望開拍。她寫道：「劉艷，謝謝你陪我走這段旅程，暫別了，期待再見。」以及「拍完這季，再暫別你，真的好不捨。」這些表達方式都暗示著角色可能會在未來的劇集中再次出現。總監製鍾澍佳也在社交網回應網民對第三季的期待：「關於第三季，我不敢輕易許諾，但只要未來有足夠動人的故事，只要大家還願意聽我們講新聞人的故事，我們就不會輕易停下腳步。」這番話更加燃起觀眾對續集的希望。
網民大讚演技真摯期待再合作
王敏奕的深情告別文獲得大批網民讚好和留言支持，不少觀眾都被她對角色的真摯感情所感動。有網民留言：「敏奕演劉艷真係好有說服力，個角色好立體」、「希望第三季可以繼續睇到劉艷同Man姐嘅合作」、「兩個人嘅對手戲真係好精彩」。王敏奕最後也感謝所有支持《新聞女王2》的觀眾：「你們的支持，讓劉艷這個最平凡卻閃耀的角色，活得這麼有力量！」她的真誠態度和專業精神贏得了觀眾的一致好評，大家都期待她在未來作品中的精彩表現。