王敏奕深情告別劉艷 爆與Man姐真實關係 強調2字為《新聞女王》第3季留伏筆

《新聞女王2》12月15日完美落幕，劇中眾演員都感到依依不捨，其中飾演記者劉艷的王敏奕更在社交網發出長文，深情告別這個角色。她不但透露被劉艷的純粹特質深深吸引，更將劉艷與佘詩曼飾演的Man姐比喻為「蝙蝠俠與羅賓漢」的經典組合，這個有趣比喻立即引起網民熱烈討論。王敏奕在文中多次使用「暫別」字眼，令不少觀眾猜測《新聞女王3》開拍有望。