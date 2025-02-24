新聞女王2｜王敏奕率先爆角色有重大轉變 7字「躺平」回應恨攞獎
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33歲王敏奕加入TVB後有唔少演出機會，近年王敏奕亦參演多部大熱劇集如《新聞女王》、《婚後事》、《法證先鋒V》等。王敏奕更憑住在《婚後事》中飾演呂靜海一角人氣急升，大突破嘅演出更獲網民封為「最美小三」！王敏奕近日接受訪問時就提到人氣劇《新聞女王2》嘅開拍進度，更率先透露角色將會有重大轉變！
新聞女王2｜王敏奕率先爆「劉豔」有重大轉變
王敏奕近日接受訪問時提及已經收到《新聞女王2》嘅劇本，在第一季飾演新聞記者「劉艷」嘅佢就表示今集一定有驚喜，並透露自己嘅角色將會有重大轉變：「大家睇完一定會好似我睇到劇本咁『嘩！』」不過當被問到「劉艷」是否將會「黑化」時，王敏奕就大賣關子，表示角色嘅轉變十分大，僅鬆口風透露角色：「唔係人設上面轉變」。
王敏奕7字大方回應恨攞獎
王敏奕早前與高海寧一同出席活動時，高海寧就應監製要求將獎座帶到現場，不過高Ling就與活動上就表示自己僅帶「最佳女配角」一獎到場，因為「其他嘅留咗喺父母屋企，攞唔切」。
奪獎後工作量大增嘅高海寧就透露已經收到《新聞女王2》劇本，不過就未知開拍時間。反觀王敏奕近期就未有新作推出，不過佢就表示自己現時正忙於電影拍攝，因此希望《新聞女王2》於3月底開拍，等自己有幾日時間可以休息吓！
王敏奕去年憑劇集《婚後事》及《旁觀者》獲提名「最佳女主角」，可惜最後並未打入最後5強，與獎項擦身而過。王敏奕當日更被問到會唔會羨慕高海寧有獎攞，佢就表示：「遲早就會有㗎喇」、「有心就嚟㗎喇」，7字「躺平」回應自己恨唔恨攞獎。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@tvb娛樂新聞台、《新聞女王》劇照、《旁觀者》劇照、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期