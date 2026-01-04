萬千星輝2025|《新聞女王2》橫掃11大獎項成最大贏家 佘詩曼黃宗澤雙雙封帝后

《新聞女王2》今晚在《萬千星輝頒獎典禮2025》中橫掃多個重要獎項，成為當晚最大贏家！佘詩曼憑藉文慧心一角勇奪最佳女主角，黃宗澤則以劉彥心角色拿下最佳男主角，劇集更榮獲最佳劇集大獎。這部續集不但延續首季的高收視神話，更在頒獎台上證明其無可撼動的地位，讓一眾演員在事業高峰再創佳績。