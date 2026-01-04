萬千星輝2025|《新聞女王2》橫掃11大獎項成最大贏家 佘詩曼黃宗澤雙雙封帝后

《新聞女王2》今晚在《萬千星輝頒獎典禮2025》中橫掃多個重要獎項，成為當晚最大贏家！佘詩曼憑藉文慧心一角勇奪最佳女主角，黃宗澤則以劉彥心角色拿下最佳男主角，劇集更榮獲最佳劇集大獎。這部續集不但延續首季的高收視神話，更在頒獎台上證明其無可撼動的地位，讓一眾演員在事業高峰再創佳績。

佘詩曼黃宗澤雙雙封帝封后

在今晚於澳門上葡京綜合度假村舉行的頒獎典禮上，《新聞女王2》主演佘詩曼和黃宗澤分別奪得最佳女主角和最佳男主角殊榮。佘詩曼憑藉文慧心這個複雜角色的精湛演繹，成功征服評審和觀眾，這也是她演藝生涯中的重要里程碑。黃宗澤則以古肇華 (Kingston)一角展現出色演技，從配角躍升為男主角的轉變令人刮目相看，證明其實力獲得業界認同。

新聞女王2橫掃大灣區三大獎項

除了本地獎項外，《新聞女王2》在大灣區獎項中同樣表現出色，一舉奪得大灣區最喜愛TVB劇集、大灣區最喜愛TVB男主角及大灣區最喜愛TVB女主角三個重要獎項。這反映劇集不但在香港本地大受歡迎，更成功打入大灣區市場，獲得內地觀眾的廣泛認同和喜愛，證明其跨地域的影響力和吸引力。

王敏奕何廣沛分奪最佳配角獎

配角獎項方面，王敏奕憑藉在《新聞女王2》中的出色表現奪得最佳女配角，而何廣沛則榮獲最佳男配角獎項。兩人在劇中的精彩演出為劇集增色不少，王敏奕的角色層次豐富，何廣沛則展現了扎實的演技功底。他們的得獎進一步證明《新聞女王2》整體演員陣容的實力，從主角到配角都有著出色的表現水準。

詹天文奪最佳電視歌曲獎

音樂方面，詹天文演唱的《新聞女王2》主題曲《Seeds of Truth》奪得最佳電視歌曲獎，為劇集再添一個獎項。這首歌曲完美配合劇集的主題和氛圍，旋律動人且朗朗上口，其得獎實至名歸。

吳業坤獲飛躍進步男藝員獎

另外值得一提的是，吳業坤在今晚獲得飛躍進步男藝員獎，雖然這個獎項並非直接與《新聞女王2》相關，但反映了TVB對新一代藝員的栽培和認同。吳業坤近年來在不同類型的劇集中都有出色表現，演技日趨成熟，這個獎項是對他努力和進步的最佳肯定，相信他未來會有更多精彩作品呈現給觀眾。

11大獎項

  • 最佳女新人 倪嘉雯
  • 大灣區最喜愛TVB劇集 《新聞女王2》
  • 大灣區最喜愛TVB男主角 《新聞女王2》黃宗澤
  • 大灣區最喜愛TVB女主角 《新聞女王2》佘詩曼
  • 最佳電視歌曲 詹天文 – Seeds of Truth《新聞女王2》
  • 飛躍進步男藝員 吳業坤
  • 最佳女配角 王敏奕
  • 最佳男配角 何廣沛
  • 最佳男主角 黃宗澤
  • 最佳女主角 佘詩曼
  • 最佳劇集 新聞女王2
圖片來源:TVB、《新聞女王》

