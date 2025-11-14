《新聞女王2》蔣祖曼佘詩曼感情線爆紅！內地網民熱捧女女CP 高海寧加入戰團慘敗
蔣祖曼佘詩曼感情線爆紅！
在《新聞女王2》第5集中，蔣祖曼飾演的Diana甫登場便氣場全開。劇中她是一位充滿傳奇色彩的女性企業家，其辦公室取景於中環滙豐總行大廈41樓，氣派非凡的場景設定，完美烘托出其「女版Ironman」的形象。劇情中，她先是為文慧心解圍，其後兩人從公司名字聊到個人理念，言談間惺惺相惜，眼神充滿欣賞，讓Man姐對她留下深刻印象，更主動邀約專訪。這段強強相遇的戲碼，迅速點燃了觀眾的熱情。根據內地社交平台小紅書的數據，劇集播出僅約五天，角色名「白書盷」已累積超過1700篇筆記，瀏覽量高達150萬次，而蔣祖曼本人的相關話題瀏覽量更突破3140萬，人氣可謂一夕爆紅。
網民熱議劇情走向 高海寧加入爭奪Man姐
Diana與Man姐的互動，讓「女女CP」成為網民的討論焦點。在小紅書上，分析二人關係的帖文動輒獲得數千甚至超過八千個點讚，這在該平台已屬非常踴躍的反應。網民紛紛留言「這位姐姐好A」、「感覺她要追佘詩曼才會符合這個劇情」，甚至有人搞笑地問「第幾集會kiss」，引來三千多人點讚表示認同。有趣的是，眼見這對CP大受歡迎，同劇演員高海寧亦親身到相關帖文下留言：「不是，我要Man姐」，試圖加入「爭奪戰」，可惜只獲得百多個點讚，網民明顯更鍾情於Diana與Man姐的組合。更有網民直言：「你不要試探內娛」，一句話道出了這類題材在內地市場的巨大潛力。
大女主劇集成「流量密碼」
Diana與Man姐的CP之所以能爆紅，除了演員火花四濺外，亦與近年內地影視市場的「大女主」趨勢密不可分。有報導指出，自2020年起，內地以女性為主要受眾的劇集已高達294部，佔比超過六成，較2019年增長五成。一份關於2025年劇集消費的報告更表明，「大女主」題材的崛起已是顯著趨勢。研究分析，女性是劇集的主要收視群體，她們不僅願意付費觀看，更樂於進行二次消費及在社交媒體上分享討論，從而創造巨大流量。報告亦提到，劇集中若加入一些暗示性的「女女」或「男男」CP互動線，即使僅以友情方式展開，也能提供巨大的想像空間，有效提升觀眾的投入感，因此深受平台與製作方歡迎。
蔣祖曼入行背景曝光！
這次憑Diana一角在內地爆紅，對蔣祖曼而言無疑是事業上的一大突破。其實蔣祖曼的演藝履歷相當豐富，拍攝電影出身的她，曾參與舞台劇、電台DJ等工作，近年參演的電視劇包括《詭探》、《鐵探》、《使徒行者2》等，形象硬朗。自2022年正式與無綫電視簽約後，她在《法言人》飾演的法官及《逆天奇案2》等劇集中亦有亮眼表現。她曾透露因不愛打扮而鍾情短髮，率性形象深入民心。這次遇上Diana這個充滿智慧與力量的角色，可謂是天作之合，讓她累積多年的演技實力得以全面發揮，成功抓住了觀眾的目光。
強強聯手成觀眾最愛 雙女主線備受期待
總括而言，Diana與Man姐這對CP的成功，反映了現今觀眾對於「強強聯手」、充滿智慧與力量的女性故事的渴求。兩位角色無論在思想、能力還是氣場上都旗鼓相當，她們之間的惺惺相惜，比傳統的愛情線更能引發觀眾共鳴。隨著劇情推進，觀眾都非常期待看到這兩位站在事業頂峰的女性，將會如何聯手攪動「江湖」風雲。