《新聞女王2》蔣祖曼「女版Ironman」霸氣登場｜連講3次「我鍾意你」示愛佘詩曼 網民睇到勁冧求交往！
蔣祖曼霸氣登場怒摑色狼 三度示愛佘詩曼
昨晚播出的第五集劇情相當緊湊，焦點落在首度登場的蔣祖曼（Joman）身上。她飾演的高智商企業家Diana，以一身筆挺西裝、all back髮型配無框眼鏡的「女版Ironman」造型亮相，甫出場便為被非禮的下屬出頭，當眾怒摑色狼，氣場強大，令觀眾眼前一亮。劇中她與Man姐（佘詩曼飾）惺惺相惜，更在一集之內，連續三次直接向Man姐表白：「我鍾意你呀，文慧心」，兩人充滿張力的互動，加上相似的強人特質，讓網民看得熱血沸騰，火速將她們配對成「昀心CP」，大讚兩人合襯度爆燈。
蔣祖曼自爆開拍前勁驚佘詩曼 全靠對方一窩心舉動
雖然劇中蔣祖曼氣場不輸佘詩曼，但她坦言自己向來是個欠缺自信的人，拍攝前非常擔心氣場會被比下去。Joman透露，全靠佘詩曼一個窩心的舉動，才讓她放下心頭大石。原來佘詩曼在開拍前特地找她傾談，鼓勵她說：「唔需要擔心或者驚佢」，並讓她更了解自己，令她可以完全放鬆地投入角色。對於前輩的暖心行為，Joman大表感激：「所以我好感激佢，佢真係好好。」劇內劇外的「雙曼配」同樣甜蜜，難怪螢幕上的化學作用如此強烈。
蔣祖曼「智者」眼鏡造型全靠監製鍾澍佳 親自操刀打造女版Ironman
蔣祖曼今次的帥氣造型大獲好評，她謙虛地將功勞歸於總監製鍾澍佳。她憶述試造型當日，桌上放滿了各式各樣的眼鏡，令她眼花撩亂，但鍾澍佳卻能「摩打腦」上身，目標明確地極速為她挑選出最合適的款式，成功塑造出角色的「智者」形象。除了造型用心，劇組在場景選擇上亦不惜工本，為突顯Diana頂級企業家的身份，更破例獲香港匯豐銀行總行借出41樓的Turner Room及28樓進行實景拍攝，場地氣勢磅礴，令角色的說服力大大提升。
網民洗版激讚蔣祖曼超帥 瘋狂力撐「昀心CP」：不如你哋一齊
蔣祖曼的演出及造型引發網民洗版式討論，輿論一面倒大讚。不少網民被她的英氣造型迷倒，紛紛留言：「姐姐太帥了」、「霸氣側漏」、「超級適合演這種高智商的角色」、「黑色高領衫完美配合強人形象」。同時，她與佘詩曼的「昀心CP」更成為焦點，網民瘋狂力撐這對新組合，更激動表示：「你們這樣也太Sweet了」、「不如你們在一起吧」，可見「雙曼配」已成功俘虜大批觀眾的心，成為劇集一大追看亮點。