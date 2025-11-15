《新聞女王2》蔣祖曼「女版Ironman」霸氣登場｜連講3次「我鍾意你」示愛佘詩曼 網民睇到勁冧求交往！

台慶劇《新聞女王2》昨晚劇情掀起高潮，蔣祖曼飾演的「女版Ironman」企業家白書昀（Diana）霸氣登場，不但一出場即怒摑色狼，更向佘詩曼飾演的Man姐連環示愛，場面震撼！兩人之間火花四濺，極速被網民封為「昀心CP」，引發全城熱話，究竟這對新鮮出爐的「雙曼配」背後有何甜蜜互動？