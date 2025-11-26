《新聞女王2》神還原治癌神器事件 「富商」蔣祖曼一針見血諷刺香港科創
《新聞女王2》近日播出的劇情引起網民熱議，劇中竟然神還原李嘉誠捐贈「治癌神器」卻遭公立醫院冷待的真實事件。蔣祖曼飾演的富商角色更是一針見血地諷刺香港科創政策，直言「喺香港搞科創只係一句口號」，而佘詩曼飾演的新聞主播更霸氣質問學者對不對得住白袍，劇情貼地程度令人驚嘆。
蔣祖曼神還原治癌神器捐贈事件
劇中蔣祖曼飾演專投資高科技初創企業的企業家Diana，買下無創組織碎化技術的「治癌神器」捐給公立醫院，原意是惠及更多病人，尤其幫助基層患者在無須太多經濟負擔下提供多一個治療選擇。然而這部全亞洲只有香港擁有的「治癌神器」，竟被公立醫院視作廢物冷待，學者解釋指臨床數據尚未成熟，長期療效仍有待認證，因此遲遲不納入公眾服務範圍。
《新聞女王2》一針見血諷刺科創政策
富商Diana對於僵化政策及不領情感到無奈，直言「明明係一個劃時代嘅尖端科技，又話數據唔support，又話啲程序唔啱，買就買咗，然後放喺醫院被當廢物」，更藉Diana諷刺時弊，當中精警對白道破科技如何走在尖端，一旦欠缺前瞻都變成可笑的「科創奇跡」。Diana更直指「喺香港搞創科，只係一句口號，你知唔知而家大眾眼中，好嘅香港科創奇跡係咩？咪嗰啲智能咖啡機，會炒牛河嘅機械人，同埋用藍牙打開嘅聖誕樹」。
佘詩曼霸氣質問學者對不對得住白袍
劇中佘詩曼飾演的新聞主播以輿論壓力，向學者霸氣質問「無數據就創造數據，至少有個機會。試都唔試繑埋手，睇住啲病人等死，你對唔對得住件白袍？」這段對白在勾心鬥角劇情以外，竟為觀眾找到心聲出口。劇情神還原現實事件之餘，也透過角色對白表達對醫療制度的不滿和質疑。
網民激讚劇情貼地勾起抌心史
網民發現這集劇情簡直勾起不少市民的「抌心史」，紛紛讚賞編劇敢於觸及敏感話題。有網民表示「終於有劇集敢講真話」，亦有人認為「呢個劇情比新聞部勾心鬥角更有意思」。現實中這部「治癌神器」最後命運與劇情相同，都是轉贈私家醫院由草變做寶，李嘉誠基金會更將治癌機轉贈養和、港怡及中大醫院，今年6月更捐贈兩部儀器給英國劍橋大學及美國史丹福大學醫學院。
