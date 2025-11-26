《新聞女王2》神還原治癌神器事件 「富商」蔣祖曼一針見血諷刺香港科創

《新聞女王2》近日播出的劇情引起網民熱議，劇中竟然神還原李嘉誠捐贈「治癌神器」卻遭公立醫院冷待的真實事件。蔣祖曼飾演的富商角色更是一針見血地諷刺香港科創政策，直言「喺香港搞科創只係一句口號」，而佘詩曼飾演的新聞主播更霸氣質問學者對不對得住白袍，劇情貼地程度令人驚嘆。