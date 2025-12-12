蔣祖曼《新聞女王2》演活霸氣總裁｜突向佘詩曼Man爆表白？網民睇到超肉緊力推做女配角！

台慶劇《新聞女王2》昨晚劇情再掀高潮，劇中飾演霸氣女總裁的蔣祖曼，竟突然向佘詩曼飾演的Man姐作出「直球式表白」，場面極具張力；兩人之間火花四濺的互動，不但令「雙曼配」CP粉徹底陷入瘋狂，更引發網民熱議，究竟蔣祖曼說了甚麼，讓觀眾紛紛跪求開拍番外篇？