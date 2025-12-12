蔣祖曼《新聞女王2》演活霸氣總裁｜突向佘詩曼Man爆表白？網民睇到超肉緊力推做女配角！
《新聞女王2》劇情神還原 蔣祖曼爆Seed鬧爆醫療制度
昨晚劇情講述Man姐（佘詩曼飾）為拯救方太（龔慈恩飾），打算重啟被擱置的「治癌神器」，而該神器的捐贈者正是蔣祖曼飾演的金主白書昀（Diana）。劇情不但神還原了香港過去轟動一時的醫療器材捐贈風波，更藉由角色對白，一針見血地反映香港科創及醫療制度的困境。Diana在劇中大嘆：「明明係劃時代嘅尖端醫療科技，又話數據唔 Support，又話程序唔啱，買就買咗呀，然之後就揼咗醫院當廢物」，而Man姐也霸氣質問學者：「無數據就創造數據，至少有個機會。試都唔試繑埋手，睇住啲病人等死，你對唔對得住件白袍？」寫實的對白讓不少觀眾產生強烈共鳴，大讚編劇勇於探討社會議題。
蔣祖曼Man爆直球護Man姐：「唔想你離開」
除了劇情夠貼地，蔣祖曼與佘詩曼的「雙曼配」互動更是昨晚焦點。當Man姐請求Diana協助重啟神器時，一直對Man姐寵愛有加的Diana，竟以超Man爆的語氣直接表達不希望Man姐事成後離開她所屬的「公開平台」。Diana一句率性的「表白」，充滿霸道總裁式的佔有慾，瞬間點燃觀眾熱情。這段充滿張力的對手戲，將「昀心CP」的曖昧情愫推至高峰，網民紛紛表示看得心跳加速，大讚兩人之間的化學作用實在太強，齋睇眼神交流已充滿故事感。
蔣祖曼演技大爆發 女配角呼聲高
蔣祖曼在《新聞女王2》中的戲份雖然不算最多，但每次出場都極為搶鏡，成功演活了Diana這位冷靜睿智、有商業頭腦，同時有血有肉的霸氣女富商。她的演技層次豐富，除了展現女強人氣場，早前在頒獎禮紅地氈上，與佘詩曼八卦時壓抑又佻皮的「花生樣」亦演繹得相當生活化，盡顯功架。憑藉亮眼表現，蔣祖曼已被網民視為今年「最佳女配角」的大熱人選，呼聲持續高企。
網民洗版激讚「雙曼配」 跪求開拍昀心CP番外篇
昨晚播出後，網上討論區被「雙曼配」的相關話題徹底洗版，輿論一面倒激讚蔣祖曼的演出及「昀心CP」的強大魅力。網民紛紛留言力撐：「霸道總裁愛情故事」、「Diana 超愛 Man姐」、「蔣祖曼西裝女強人 Look 好襯佢」、「型到跌渣」、「好鍾意蔣祖曼的 Cool」、「有性格又有型的女演員」。更有大量觀眾湧入討論區，強烈要求劇組為「昀心CP」開拍番外篇，足見這對螢幕情侶的受歡迎程度已達頂峰。