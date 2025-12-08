新聞女王2｜譚俊彥演技遭狠批 戲份慘變彩蛋 網民：比不上何廣沛
廣告
《新聞女王2》譚俊彦回歸飾演前攝影師陳子傑，與佘詩曼及何廣沛形成三角關係，但網民對其演技表現卻是一面倒狠批。更令人意外的是，譚俊彦有一場戲份竟然被剪走，慘變「彩蛋」播出，引發網民熱議其角色存在價值。
譚俊彦遭網民狠批角色可有可無 連戲份都被剪成彩蛋
在日前內地網站播出的《新聞女王2》彩蛋中，出現了佘詩曼被催眠發惡夢的情節，譚俊彦飾演的陳子傑在身邊陪伴並送上擁抱。儘管有感人的陪伴場面，但網民對譚俊彦的整體表現並不買帳。有網民直言「我不嬲都覺得譚俊彦毫無演技可言，佢啲演技仲衰過佢老竇狄龍，狄龍當年已經唔識做戲，佢個仔仲差」。更有觀眾認為「佢個角色根本就可有可無，配角都不如」，質疑角色在劇情推進上的必要性。網民普遍認為譚俊彦無論在塑造佘詩曼角色或推動劇情發展方面都毫無幫助。
何廣沛分手戲獲讚 連佘詩曼都親自回應
相比之下，何廣沛在劇中為了新聞操守而提出分手的劇情則獲得網民熱烈討論和好評。何廣沛飾演的潘志傲Ivan為了能夠客觀中立地報導涉及佘詩曼的負面新聞，毅然決定結束兩人的戀愛關係。這個艱難決定展現了Ivan作為新聞工作者的專業態度，同時也讓觀眾看到他內心的掙扎和不捨。佘詩曼更在小紅書親自回應分手話題，解釋「Ivan心裡面一直愛着Man姐，又要面臨做好蘭桂芳Special，Ivan要為自己作心理輔導，所以他找Man姐說分手，其實是讓自己好過一點」。
觀眾對比兩男角表現 差距明顯
網民在討論中不斷將譚俊彦與何廣沛作比較，普遍認為「比不上何廣沛」。何廣沛在分手戲中的細膩演技獲得佘詩曼讚賞，她表示何廣沛「一眼就睇得出我已經入咗戲，仲刻意同我保持距離，令我更專注投入拍呢場戲」。相反，譚俊彦的表現則被網民形容為「演技差、角色對劇情無幫助」，兩人的演技水平和角色重要性形成強烈對比，令觀眾對劇集的人物安排產生質疑。
圖片來源：《新聞女王2》、網民留言截圖資料或影片來源：原文刊於新假期