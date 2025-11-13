谷婭溦《新聞女王2》演薯嘜認唔出｜親揭黑歷史曾被冷眼嘲笑 網民：完全係我！
台慶劇《新聞女王2》昨晚（12日）播出第三集，焦點落在飾演職場新鮮人的谷婭溦（Vivian）身上，她一改靚女形象，戴上薯嘜方型大眼鏡，完美演繹驚青實習生，更自揭與角色有著極相似的悲慘經歷！Vivian坦言初到香港時因不懂廣東話飽受冷眼，究竟這段黑歷史如何幫助她演活角色？
《新聞女王2》谷婭溦薯嘜Look登場 驚青四連環嚇到手震
歌手出身的谷婭溦（Vivian）在《新聞女王2》中飾演實習生司徒蕊天（小天），一改以往的靚女形象，以方型大框眼鏡配丸子頭的「薯嘜」造型亮相，反差萌極具新鮮感，成功引起觀眾注目。雖然Vivian拍劇經驗不多，但她完全演活了因咬字發音問題而缺乏自信的「呆萌職場新鮮人」。面對地獄上司李施嬅的嚴厲鞭撻，她眼神既謙虛又不甘；在採訪現場被關寶慧飾演的芬姐嚇到暴走時，Vivian更演活了角色的驚惶失措，演技獲網民一致肯定，紛紛留言：「小天冇膽得嚟又幾 Cute 喎」、「勁發呆，好似我啱啱返工咁」、「完全將職場新鮮人演活了」。
谷婭溦親揭黑歷史：「去親邊度都會驚」
谷婭溦受訪時坦言，小天這角色與她的真實經歷極為相似，讓她感觸良多。她憶述初到香港時的辛酸，並以金句剖白：「我初初嚟到香港，一句廣東話都唔識，呢個情況下我受過唔少冷眼同嘲笑，甚至畀人恰。嗰陣完全唔知點同其他人溝通，所以去親邊度都會驚，同劇入面嘅小天好相似。」為了塑造角色的內向形象，Vivian透露劇中造型是精心設計，更指為了找到最合適的「眼鏡妹」Look，她親自試戴了超過50副眼鏡，最後由總監製鍾澍佳親自為她挑選出現在劇中的款式。
谷婭溦感激前輩教戲 李施嬅黃宗澤貼心舉動曝光
雖然演戲經驗尚淺，但谷婭溦感恩在《新聞女王2》劇組中得到滿滿的溫暖。她特別感謝前輩李施嬅和黃宗澤的幫助，大讚兩人非常友善：「Selina姐姐（李施嬅）知道我拍劇經驗比較少，佢會主動同我分享佢自己嘅經驗，又會教我點放鬆；Bosco（黃宗澤）亦都好好，佢知道我緊張，會講吓笑令到個氣氛冇咁緊張。」Vivian更透露，因為拍攝期間感受到團隊的溫暖，在殺青當日更忍不住流下不捨的眼淚。她又笑指與關寶慧的對手戲雖然充滿火花，但鏡頭後卻玩得好開心，更曾拿道具刀「降實」對方，大讚寶慧姐專業又玩得！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期