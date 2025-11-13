谷婭溦《新聞女王2》演薯嘜認唔出｜親揭黑歷史曾被冷眼嘲笑 網民：完全係我！

台慶劇《新聞女王2》昨晚（12日）播出第三集，焦點落在飾演職場新鮮人的谷婭溦（Vivian）身上，她一改靚女形象，戴上薯嘜方型大眼鏡，完美演繹驚青實習生，更自揭與角色有著極相似的悲慘經歷！Vivian坦言初到香港時因不懂廣東話飽受冷眼，究竟這段黑歷史如何幫助她演活角色？