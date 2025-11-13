谷婭溦《新聞女王2》演薯嘜認唔出｜親揭黑歷史曾被冷眼嘲笑 網民：完全係我！

最新娛聞
東方新地

廣告

台慶劇《新聞女王2》昨晚（12日）播出第三集，焦點落在飾演職場新鮮人的谷婭溦（Vivian）身上，她一改靚女形象，戴上薯嘜方型大眼鏡，完美演繹驚青實習生，更自揭與角色有著極相似的悲慘經歷！Vivian坦言初到香港時因不懂廣東話飽受冷眼，究竟這段黑歷史如何幫助她演活角色？

《新聞女王2》谷婭溦薯嘜Look登場 驚青四連環嚇到手震

歌手出身的谷婭溦（Vivian）在《新聞女王2》中飾演實習生司徒蕊天（小天），一改以往的靚女形象，以方型大框眼鏡配丸子頭的「薯嘜」造型亮相，反差萌極具新鮮感，成功引起觀眾注目。雖然Vivian拍劇經驗不多，但她完全演活了因咬字發音問題而缺乏自信的「呆萌職場新鮮人」。面對地獄上司李施嬅的嚴厲鞭撻，她眼神既謙虛又不甘；在採訪現場被關寶慧飾演的芬姐嚇到暴走時，Vivian更演活了角色的驚惶失措，演技獲網民一致肯定，紛紛留言：「小天冇膽得嚟又幾 Cute 喎」、「勁發呆，好似我啱啱返工咁」、「完全將職場新鮮人演活了」。

谷婭溦親揭黑歷史：「去親邊度都會驚」

谷婭溦受訪時坦言，小天這角色與她的真實經歷極為相似，讓她感觸良多。她憶述初到香港時的辛酸，並以金句剖白：「我初初嚟到香港，一句廣東話都唔識，呢個情況下我受過唔少冷眼同嘲笑，甚至畀人恰。嗰陣完全唔知點同其他人溝通，所以去親邊度都會驚，同劇入面嘅小天好相似。」為了塑造角色的內向形象，Vivian透露劇中造型是精心設計，更指為了找到最合適的「眼鏡妹」Look，她親自試戴了超過50副眼鏡，最後由總監製鍾澍佳親自為她挑選出現在劇中的款式。

谷婭溦感激前輩教戲 李施嬅黃宗澤貼心舉動曝光

雖然演戲經驗尚淺，但谷婭溦感恩在《新聞女王2》劇組中得到滿滿的溫暖。她特別感謝前輩李施嬅和黃宗澤的幫助，大讚兩人非常友善：「Selina姐姐（李施嬅）知道我拍劇經驗比較少，佢會主動同我分享佢自己嘅經驗，又會教我點放鬆；Bosco（黃宗澤）亦都好好，佢知道我緊張，會講吓笑令到個氣氛冇咁緊張。」Vivian更透露，因為拍攝期間感受到團隊的溫暖，在殺青當日更忍不住流下不捨的眼淚。她又笑指與關寶慧的對手戲雖然充滿火花，但鏡頭後卻玩得好開心，更曾拿道具刀「降實」對方，大讚寶慧姐專業又玩得！

新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 谷婭溦 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 