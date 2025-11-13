谷婭溦《新聞女王2》演薯嘜｜自揭不懂廣東話被欺凌辛酸史 網民：完全係我返工寫照！
谷婭溦《新聞女王2》演活驚青實習生 網民大讚夠貼地
在昨晚播出的劇情中，谷婭溦飾演的實習生小天因咬字發音問題而欠缺自信，面對地獄上司張家妍（李施嬅飾）的嚴厲鞭撻，眼神既謙虛又不甘，完全演活了職場新人的內心掙扎。特別是在採訪現場面對情緒失控的芬姐（關寶慧飾）時，Vivian將小天的驚惶失措演繹得淋漓盡致，演技備受肯定。網民紛紛留言大讚她的演出夠貼地，表示勁有共鳴：「小天冇膽得嚟又幾 Cute 喎」、「勁發呆，好似我啱啱返工咁」、「完全將職場新鮮人演活了」，認為她成功跳出固有框框，帶來滿滿新鮮感。
谷婭溦親揭辛酸史「去親邊度都會驚」
對於角色引起廣泛討論，谷婭溦受訪時坦言小天的經歷與自己的人生不謀而合，她分享道：「我初初嚟到香港，一句廣東話都唔識，呢個情況下我受過唔少冷眼同嘲笑，甚至畀人恰。嗰陣完全唔知點同其他人溝通，所以去親邊度都會驚，同劇入面嘅小天好相似。」為了塑造角色的「眼鏡妹」形象，她更親自試戴了超過50副眼鏡，最終由總監製鍾澍佳親自挑選。Vivian亦特別感謝前輩李施嬅和黃宗澤在片場的照顧，大讚他們會主動分享經驗及講笑話舒緩其緊張情緒，讓她感受到團隊的溫暖。
王敏奕零死角靚樣搶鏡 網民瘋傳「靚靚表情包」
除了谷婭溦的突破演出，同劇的王敏奕（Venus）亦是另一亮點。她飾演的「天真劉艷」來到第二季雖然已是入行四年的記者，但依舊保持初心與熱血。昨晚在採訪業主立案法團會議期間，劉艷就大派福利，上演連環「靚靚表情包」，被芬姐嫌棄時的扁嘴樣，以及致電Man姐（佘詩曼飾）求救時的「小雲Feel」驚豬豬樣，可愛度爆燈，讓觀眾看得相當投入。劇集片頭更有一幕回憶片段，當中PM（吳業坤飾）對劉艷使出「摸臉殺」，Venus嘟嘴加可憐眼神的表情同樣令人印象深刻。
網民洗版狂讚王敏奕「靚到Dum一聲」
王敏奕憑著「零死角」的盛世美顏，自第一集出場已成功俘虜大量觀眾，網民對她的喜愛更是有增無減，社交平台被她的美照及截圖瘋狂洗版。不少網民留言大讚她無論任何造型都carry得到，紛紛表示：「劉艷真係好 Pure 好 True」、「Venus 做女神又得，做 Stupid 都得」、「王敏奕眼鏡look 幾正」、「家嫂有無角度係唔靚」、「每次出場都靚到 Dum 一聲」，大讚她的甜美笑容有如陽光一樣，入屋度極高，成為劇集一大吸睛之處。