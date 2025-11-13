谷婭溦《新聞女王2》演薯嘜｜自揭不懂廣東話被欺凌辛酸史 網民：完全係我返工寫照！

台慶劇《新聞女王2》昨晚（12日）播出第三集，劇情掀起網上熱話！當中歌手谷婭溦（Vivian）一改昔日靚女形象，戴上方形大框眼鏡、紮起丸子頭飾演職場實習生司徒蕊天（小天），其驚青怕事的呆萌模樣獲網民激讚有驚喜！Vivian更親揭角色設定與自己初來港的經歷極為相似，曾因不懂廣東話而飽受冷眼與嘲笑，究竟這段不為人知的辛酸史如何幫助她演活角色？