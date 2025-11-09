新聞女王2 追劇日曆：優酷線上看第12至16集 最新劇情分析
《新聞女王2》第12至16集 劇情更新
《新聞女王2》追劇日曆更新：SVIP 在11月10至14日共更新5集，免費用戶可以看6-10集，優酷VIP每天更新一集11至15集。根據優酷更新線索第12集將會關於梁景仁意外身亡的「死因研究」官司。
《新聞女王2》下半部劇情線索開展追兇內容
飛爺突襲公開平台，是受Man姐 邀請還是另有打算？任世雄失蹤一事導致針對文慧心的輿論愈演愈烈，她能否找到真相還自己清白？新聞處就駐政總傳媒入選名單召開內部會議，究竟花落誰家？ 張家妍終於找到關於梁景仁水浸身亡的線索，梁景仁的死因可能另有蹊蹺？
佘詩曼黃宗澤正面交鋒 新聞戰場全面升級
《新聞女王2》劇情設定在文慧心離開SNK新聞台後，她決定創立自媒體平台「公開平台」，與傳統電視新聞展開競爭。黃宗澤飾演的古肇華成為SNK新任總監，兩人從昔日同事變成對手，在新聞報道領域展開激烈較量。劇中不僅有傳統電視新聞與新興網絡新聞的碰撞，還加入了網紅自媒體行業的元素，三方勢力在新聞戰場上爭奪主導地位，令劇情更加複雜精彩。
優酷港劇場11月10日12點獨播 追劇時間表曝光
該劇於2025年11月5日12點在優酷全網獨播，觀眾可在優酷港劇場收看。《新聞女王2》共25集，由鍾澍佳擔任總監制，關文深監制，郭建樂擔任總編劇。除了佘詩曼、黃宗澤領銜主演外，李施嬅、高海寧、王敏奕等實力派演員亦有精彩演出，馬國明、夏文汐特別主演，譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩、蔣祖曼、何廣沛、吳業坤等演員陣容強大。
《新聞女王2》香港播放時間：
《新聞女王2》在TVB播放日期由11月10日開始逢星期一至五播出（11月19日晚直播台慶停播一晚），大結局在12月15日（星期一）晚播放。
《新聞女王2》延續首部成功 探討真相與利益抉擇
第一部《新聞女王》播出時獲得觀眾熱烈反響，佘詩曼的「Man姐」角色深入人心，劇集對新聞行業內幕的描繪引起廣泛討論。第二部延續這一成功元素，繼續深入探討新聞工作者在利益與真相之間的抉擇。文慧心、張家妍、許詩晴等角色在多重戰場中的表現，展現了新聞行業的複雜生態，同時反映了傳統媒體與新媒體時代的變遷與衝突。
網民期待Man姐回歸 預告片引發熱烈討論
定檔預告片一經發布，立即引起網民熱烈討論。不少觀眾留言表示：「終於等到《新聞女王2》！」、「Man姐霸氣回歸，期待與黃宗澤的對手戲」、「新聞戰場升級，劇情一定更精彩」。有網民特別關注文慧心創立自媒體平台的設定，認為這個安排非常貼合當下媒體環境的變化。亦有觀眾表示對演員陣容的期待，「李施嬅、高海寧加盟，女演員之間的戲份應該很好看」，顯示觀眾對這部續集的高度關注與期待。