《新聞女王2》龔慈恩「手袋論2.0」暗寸佘詩曼！一句話狠批馬國明最冇價值 網民：編劇太神
昨晚劇情高潮 龔慈恩借袋狠批舊將
在昨晚播出的劇情中，方太（龔慈恩飾）因家中漏水導致大量名牌手袋報銷，適逢Kingston登門探訪，她便借題發揮，將昔日愛將逐個點評。她以不同款式的袋比喻眾人，形容梁景仁（馬國明飾）是完全「Total Loss」的男裝袋；昔日愛將飛爺（鄧智堅飾）是長青款，但自己最憎與人「撞款」；許詩晴（高海寧飾）是變得保守的款式；而劉艷（王敏奕飾）則是自己悉心栽培卻忘恩負義自立門戶的品牌。至於仍在SNK的張家妍（李施嬅飾），方太竟寸爆她是「頂心杉倒米袋」，一席話道盡老闆留不住人才的辛酸，當中一句「留，有一萬個理由；唔留，一個原因就夠」，更是擲地有聲。
方太剖白對Man姐最不捨 「世界上有千千萬萬個袋」
龔慈恩在這場長達3分鐘的獨角戲中，展現了極具層次的演技，情緒轉換細膩。當她提及梁景仁及許詩晴時，面帶可惜卻缺乏感情；談到不受控的劉艷及張家妍時，則滿是激氣；而論及已離巢的飛爺，眼中雖有不捨，但一講到要與人「撞款」時，眼神即秒變堅決。整場戲的焦點，落在她對最愛的Man姐（佘詩曼飾）的複雜情感上，她眼帶柔情回憶道：「不知不覺間，原來我好耐都冇用佢喇…佢都唔係必需品吖，世界上有千千萬萬個袋，實會搵到替代品嘅，放唔放心，心理作用嚟啫…」這段自我安慰的獨白，反而突顯了她對Man姐的未能釋懷，將方太城府極深又不愛明言的性格刻劃得淋漓盡致。
第一季經典「手袋論」重溫 方太Man姐昔日情誼
這次的「斷捨離手袋論」其實是呼應第一季的經典場面。在2023年播出的《新聞女王》第一季中，方太曾帶Man姐去名店看手袋，當時她借「手袋論」勸說愛將要放闊心胸，接受公司內的競爭對手，成為劇迷津津樂道的金句場口。時隔兩年，方太再次拋出「手袋論」，但這次勸說的對象卻是她自己，試圖說服自己放下對舊將的執著。兩個場景的對比，不但讓資深劇迷回味無窮，更突顯了兩季以來方太心境的巨大轉變，昔日伏線與今日爆發環環相扣，佈局精妙。
網民激讚編劇太神 「梁景仁包包」被揭最廉價
這場戲播出後，網民一面倒洗版式激讚，大讚編劇功力深厚：「一句都冇開過名，但又意有所指，高招」、「編劇很神」、「一個包+一句話=一個人，厲害」。龔慈恩的演技亦被封神，網民直言：「確係方太嘅經典場口」。更有眼利網民搞笑發現，在眾多手袋中，代表梁景仁的那個竟然是最廉價的，不禁笑言：「佐治是方太眼中最冇價值嘅棋子」。此外，《新聞女王2》在內地平台早已播畢並收獲極佳成績，共登上超過350個跨平台榜單，稱霸其中9個榜的冠軍，抖音主話題播放量更超過32.3億，足證劇集熱度與口碑雙收。