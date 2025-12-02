《新聞女王2》龔慈恩「手袋論2.0」暗寸佘詩曼！一句話狠批馬國明最冇價值 網民：編劇太神

台慶劇《新聞女王2》昨晚（1日）劇情再掀高潮，劇中飾演「方太」的龔慈恩上演變奏版「斷捨離手袋論」，借家中漏水報銷的心愛包包，逐一暗寸一眾舊將，句句有骨，場面極具張力。當中她狠批一人是「Total Loss」，更流露出對佘詩曼飾演的Man姐最為不捨，究竟她如何用手袋比喻眾人關係？