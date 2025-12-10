新聞女王2｜龔慈恩驚爆患癌剩半年命 崩潰咆哮求佘詩曼回巢 網民激讚：演技封神！

昨晚《新聞女王2》劇情迎來震撼性發展，劇中由龔慈恩飾演的SNK話事人方太，驚爆原來已屆末期胰臟癌，生命只剩下三個月到半年！深知時日無多的她，為了守住畢生心血，竟急召昔日愛將Man姐佘詩曼回巢救亡，更上演一場長達11分鐘的一鏡到底內心剖白，最終情緒失控當場崩潰咆哮，場面極具張力，究竟Man姐會否答應她的最後請求？這場戲播出後迅即被網民封為神級演出！