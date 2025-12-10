新聞女王2｜龔慈恩驚爆患癌剩半年命 崩潰咆哮求佘詩曼回巢 網民激讚：演技封神！
昨晚11分鐘一鏡到底 龔慈恩演技大爆發
在昨晚播出的劇情中，最震撼的一幕莫過於方太與Man姐在SNK的「最後漫步」。這場長達11分鐘的戲份採用一鏡到底方式拍攝，極度考驗演員功力。劇情講述方太親自帶Man姐走遍整個SNK，由懷緬過去的初心，到慨嘆自己的「隱形人生」，再到面對死亡的無奈與悲痛，龔慈恩在近10分鐘的獨白中，情緒經歷多重轉折。她時而豁達自嘲，時而激動得雙眼通紅，一句：「我嬲過、癲過、發洩過、內疚過…我甚至諗我係咪享福享得太多呢？！」配上失焦的眼神，感染力十足。當Man姐對回巢的請求表示需要時間考慮時，方太求生本能大爆發，歇斯底里地咆哮：「時間？！你知唔知我最冇就係時間呀？！」，震懾的氣場連Man姐都為之一驚，完美演繹出一個將死之人的絕望與瘋狂。
龔慈恩謙稱全靠佘詩曼：「佢幫咗我好多」
這場教科書級別的演出背後，是整個團隊的極致付出。據悉，這場11分鐘的戲份，連同綵排與正式拍攝，前後足足拍了11 Take才完成。在曝光的幕後花絮中，可見龔慈恩只要一有空檔，無論站著或坐著都在專心背誦劇本，極度專業。龔慈恩受訪時坦言拍攝前雖有壓力，但因角色已入心，故不覺得背長對白是苦差，更謙虛表示成功全靠團隊：「好似攝影師，佢全程10幾分鐘都要不斷向後退，仲有燈光師、同後面各位同事嘅投入。」她特別感激對手佘詩曼，大讚對方在旁幫忙留意周邊環境為她「帶路」： 「佢幫咗我好多。」事實上，佘詩曼雖然對白不多，但其恰到好處的反應與適時落淚，被譽為「神助攻」，完美襯托出龔慈恩的爆發式演技。
網民洗版激讚龔慈恩：「全劇最精彩場口」
劇集播出後，該場戲立即在網上引發洗版式討論，網民一面倒地對龔慈恩的表現給予高度評價，更封其為「全劇最精彩場口」！大量留言湧入討論區：「無論是方太、阿佘、還是劇組工作人員，全部封神」、「演員感情、表情台詞、演技全部到位，無可挑剔」、「我反覆看了好幾次，完全沉浸在這段劇情」、「龔姐能背下這麼長段的台詞，還能聲情並茂的表演，好厲害」。除了演員，劇組的技術層面同樣備受讚賞，網民大讚：「運鏡超強，能配合演員情緒及劇情適當地拉Wide 或 Close up」、「這個自動門的錄影廠租很貴，真的很揼本。」龔慈恩憑藉此角色的多層次演繹，已被不少觀眾視為今年最佳女配角的大熱人選。