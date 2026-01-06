新聞女王2｜稱霸Google熱搜榜！唯一本地劇殺入十大 網民最愛竟是這幾套？
新聞女王2稱霸熱搜劇集榜 TVB劇佔半數席位
Google香港公布的「年度熱搜劇集及節目」排行榜中，TVB劇集及綜藝節目氣勢如虹，十個席位中強勢霸佔六席！在《萬千星輝頒獎典禮》中囊括9個大獎的《新聞女王2》不負眾望，榮登榜首；緊隨其後的是懸疑劇《奪命提示》，位列第2名。另外，由佘詩曼、林峯主演的《巨塔之后》排第4名，而去年熱爆全城的《女神配對計劃》則排第6名，成為唯一上榜的本地綜藝節目，成績斐然。另一套刑偵劇《刑偵12》亦成功打入第7名，可見TVB劇集在過去一年完全俘虜了觀眾的心。
女神配對計劃效應 曾展望葉蒨文殺入名人熱搜三甲
《女神配對計劃》的成功不僅限於節目本身，更成功帶挈一眾參演藝人人氣急升！在節目中被視為天作之合的曾展望及葉蒨文，除了在台慶頒獎禮雙雙殺入飛躍進步男、女藝員五強，後者更成功奪獎外，二人在Google「熱搜本地娛樂名人」排行榜中亦攜手殺入三甲，曾展望榮獲第2名，葉蒨文則緊隨其後排第3名，人氣與話題度同樣高企，可謂公私兩得意。
頒獎禮熱話洗版 社交平台接觸量激增177%
除了劇集節目成績優異，上周日（1月4日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》同樣贏盡全城熱話。根據TVB官方社交平台數據，頒獎禮相關內容的總接觸量由去年的3,900萬人次，大幅攀升至驚人的6,900萬人次，升幅高達177%！而影片播放量亦由去年的990萬，激增至超越2,200萬，升幅達244%，反映出網民對頒獎禮的關注度極高，討論度完全洗版，可喜可賀。
網民熱議片王出爐 黃宗澤封雙料視帝圖文最爆
在超過200條頒獎禮相關的圖文及影片中，官方亦公布了網民反應最熱烈的「三大片王」及「三大圖文王」。影片方面，由陳自瑤「親吻獎座」一幕以近170萬接觸量奪冠；林盛斌（Bob）的「得獎宣言＋扑爛獎爆笑一刻」以超過160萬接觸量排第二；王敏奕「奪女配答謝各界支持」則以超過130萬接觸量排第三。至於圖文方面，黃宗澤「入行27年終升呢雙料視帝」的帖文反應最為爆炸，接觸量超過220萬；吳業坤「奪男飛躍開心玩趣怪樣」以近200萬接觸量排第二；而林盛斌「扑爛獎爆笑一刻」的圖文亦再度上榜，以超過130萬接觸量位列第三，足見這些得獎時刻最能引起網民共鳴。