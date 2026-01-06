新聞女王2｜稱霸Google熱搜榜！唯一本地劇殺入十大 網民最愛竟是這幾套？

Google今日公布2025年度香港搜尋榜，去年贏盡口碑的《新聞女王2》再度報捷，不但成為唯一打入「熱搜關鍵字」總榜十大的本地劇集，更力壓一眾對手榮登劇集節目榜首，場面震撼！TVB劇集及綜藝更出現霸榜情況，究竟今年有幾威水，仲有邊啲藝人憑劇人氣急升？