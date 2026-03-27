新聞女王2｜TVB揚威國際！獲紐約電視電影節7項提名 衝出香港爭大獎

TVB再次衝出國際！美國影視圈年度盛事「2026紐約電視電影節」昨日（26日）公布入圍名單，TVB狂掃7項提名，當中萬眾期待的《新聞女王2》未播出已獲提名，氣勢如虹！究竟這次TVB能否在國際舞台上再下一城，勇奪大獎？