新聞女王2｜TVB揚威國際！獲紐約電視電影節7項提名 衝出香港爭大獎
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TVB再次衝出國際！美國影視圈年度盛事「2026紐約電視電影節」昨日（26日）公布入圍名單，TVB狂掃7項提名，當中萬眾期待的《新聞女王2》未播出已獲提名，氣勢如虹！究竟這次TVB能否在國際舞台上再下一城，勇奪大獎？
TVB喜獲7項提名 衝擊紐約電視電影節
將於當地時間5月21日舉行的「2026紐約電視電影節」，昨日率先公布入圍名單，TVB製作的多個節目成功入圍，合共獲得7項提名，成績斐然。入圍名單包括劇集《新聞女王2》、綜藝節目《女神配對計劃》、時事節目《新聞透視：宏福苑五級火》、公共事務節目《新聞透視：詐騙園進化》、以及《刑偵12》宣傳片、《2025父親節》宣傳片和《2025香港小姐競選決賽》等，涵蓋多個不同組別。
《新聞女王2》未播先入圍 製作實力獲國際肯定
在眾多提名中，最矚目的莫過於尚未播出的重頭劇《新聞女王2》入圍「劇集組別」提名。此劇作為去年的話題之作，續集備受關注，未面世已獲國際獎項提名，足證其強大號召力及製作備受期待。此外，從劇集、綜藝、新聞專題到宣傳片均有作品入圍，反映TVB在不同領域的製作實力已達國際水平，獲得海外專業評審的肯定。
網民興奮洗版：「TVB勁揪！」
喜訊傳出後，網民反應極為雀躍，紛紛在網上洗版式留言，為TVB打氣。大批網民表示與有榮焉：「TVB勁揪！衝出香港，為港爭光！」、「《新聞女王2》未播就入圍，真係好癲！更加期待！」、「Man姐要威到去紐約了！」、「希望全部攞晒獎返嚟！」、「香港製作唔係垃圾，TVB做得好！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期