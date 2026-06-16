《新聞女王3》及《正義女神2》齊開拍！佘詩曼去留成最大懸念 一個原因恐令她缺席
TVB深圳發布會群星雲集宣布四部新劇齊開拍
發布會當日場面盛大，TVB一口氣公布四部新劇製作計劃，其中《新聞女王3》及《正義女神2》作為兩大王牌劇集續作最受矚目。高海寧早前曾自信表示「應該唔會冇我掛？」暗示自己穩入《新聞女王3》陣容，而譚俊彥更揚言要在新一季踢走何廣沛，延續與佘詩曼角色之間的感情線。衍生劇《新聞官許詩晴》則以高海寧飾演的許詩晴為主角獨立成篇，連同律政劇《模範律師團》，四劇同步推進的野心可見一斑。
佘詩曼曾坦言心疼編劇不忍再為難創作團隊
對於是否接拍《新聞女王3》，佘詩曼的態度一直令外界揣測不斷。她早前曾透露編劇創作過程極度艱辛，笑言「不希望再為難編劇」，其後與黃宗澤出席宣傳活動時再被追問，兩人均坦言對續集持開放態度，但強調先決條件是「先雕琢出一個好劇本」。佘詩曼更曾向資深傳媒人查小欣表示，未來有意挑戰幕後工作，嘗試擔任監製尋求全方位突破，加上她坦言擔心持續出演女強人會令觀眾產生視覺疲勞，難以帶來180度新鮮感，種種跡象都令劇迷憂慮她可能缺席續集。
視后連奪多個最佳女主角獎卻想暫別女強人戲路
佘詩曼憑《新聞女王》系列人氣再度急升，更連奪《萬千星輝頒獎典禮2023》及《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳女主角、第29屆亞洲電視大獎最佳女主角、亞洲影視內容大獎2024劇集女主角金獎等多個重量級獎項，「女強人」形象深入民心。然而她在宣傳《正義女神》後曾坦言需要休息，有意轉換演出路線，拍攝其他題材作品。從《新聞女王》到《正義女神》，佘詩曼連續多年以女強人姿態征服觀眾，但她本人顯然渴望突破框架，不願被單一形象定型。
網民陷入兩難局面擔心冇佘詩曼續集投資大減
消息傳出後網民反應極為兩極，有支持者留言「拜託，希望有佘詩曼」，期待原班人馬回歸再創佳績。但更多網民直言「見好就收啦」，擔心續集會破壞前作辛苦建立的口碑。亦有網民提出更深層的矛盾——廣告投資大部分衝着佘詩曼在大中華區的影響力而來，若她不接拍可能令續集投資大減，改由其他演員擔正亦難免被拿來比較；但若她接拍，又恐怕令她不斷重複戲路難再有突破，這個兩難局面正正反映了觀眾對視后的複雜情感。