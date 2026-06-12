新聞女王3｜譚俊彥爆有續集！高海寧擔正衍生劇《新聞官許詩晴》勁感恩
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《新聞女王》效應停不了！TVB今日（12日）在發布會上驚喜宣布，除了開拍《新聞女王 3》，更會為「許詩晴」開設衍生劇！主演譚俊彥及高海寧親自證實消息，高海寧更感恩有機會擔正，究竟這個現象級IP還會帶來多少驚喜？
《新聞女王》IP無限延伸 譚俊彥證實開拍第三輯
自播出以來便創造現象級成績的《新聞女王》，其後續發展一直是外界焦點。在今日的發布會上，主演之一的視帝譚俊彥親口證實好消息，宣布劇集即將迎來第三輯！他表示：「《新聞女王》在內地創造了現象級的成績，現即將迎來第三輯，引證了成功的IP，具有無限的延展性！」這番話不僅確認了續集的消息，也再次證明了《新聞女王》這個IP的巨大商業價值和影響力，讓一眾劇迷引頸以待。
高海寧擔正《新聞官許詩晴》 感恩獲觀眾厚愛
除了第三季，更讓粉絲瘋狂的是，TVB宣布將為劇中人氣角色「Cathy」許詩晴開拍衍生劇《新聞官許詩晴》，並由高海寧擔正女主角！高海寧對此機會表示非常感恩，她說：「感恩公司與內地平台合作的機遇，讓她擁有自己的衍生劇。」她同時感謝觀眾的厚愛，並承諾會全力以赴，以最好的表現回饋觀眾的支持。從配角到擁有自己的衍生劇，高海寧的成功也成為了城中熱話。
TVB晒冷多部重頭劇 陳展鵬羅子溢齊集
除了《新聞女王》系列，TVB在發布會上亦晒冷式公布了多部原創合拍港劇，陣容鼎盛。當中包括《玫瑰戰爭》、《枱底人生》、《模範律師團》及《正義女神 2》等。一眾劇集主演如陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、羅子溢、陳煒、何廣沛及蔣祖曼等齊齊現身，分享拍攝感受。如此龐大的劇集陣容和星光熠熠的卡士，預示著TVB未來將會為觀眾帶來一連串的精彩作品，展現其強大的製作實力。
網民洗版式期待 「Cathy姐終於做主角」
《新聞女王》開拍續集及衍生劇的消息一出，即時在網上引起洗版式討論。網民對高海寧擔正主角反應最為熱烈：「Cathy姐值得！《新聞官許詩晴》我睇硬！」、「高海寧終於捱出頭，由配角做到有自己嘅劇！好勵志！」同時，劇迷亦對第三季表示期待：「《新聞女王》竟然有第三季？求求唔好爛尾！」、「SNK News宇宙！TVB今次玩得好大！」、「譚俊彥都喺度，係咪代表佢都會客串《新聞官許詩晴》？」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期