一周星星｜方力申自爆出道辛酸史！曾因一句粗口被打到爆缸？

方力申最近登上節目《一周星星》大談入行經歷，節目組播出他26年前的青澀片段，更重提他與父親的往事。小方更大爆人生唯一一次「捱打」經歷，竟因一句粗口被隊友打到「爆晒缸」！究竟這位前飛魚王子是如何從泳壇轉戰娛樂圈的？