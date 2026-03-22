一周星星｜方力申自爆出道辛酸史！曾因一句粗口被打到爆缸？
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方力申最近登上節目《一周星星》大談入行經歷，節目組播出他26年前的青澀片段，更重提他與父親的往事。小方更大爆人生唯一一次「捱打」經歷，竟因一句粗口被隊友打到「爆晒缸」！究竟這位前飛魚王子是如何從泳壇轉戰娛樂圈的？
方力申憶述魔鬼教練式訓練 父親竟是幕後推手
節目中，製作組特意播出方力申於2000年參與《全線大搜查》的珍貴片段，畫面中一臉青澀的他與父親同框，勾起不少回憶。小方笑言，父親當年對他的游泳事業投放了極大心血，儼如一位「魔鬼教練」。為了讓他可以365日無間斷練習，每當原定教練放假，父親便會特意帶他去找另一位教練補上訓練，從不鬆懈。這種嚴格的訓練模式，也為他日後轉戰娛樂圈的堅毅性格打下基礎。
方力申自爆年少輕狂 曾因一句粗口被打到爆缸
談到青春歲月，方力申更大方分享人生唯一一次「捱打」的震撼經歷！他透露，十幾歲時在泳隊中，因為說了一句粗口而惹怒隊友，對方一怒之下向他揮拳。當時正值箍牙時期的他，口腔內滿是金屬牙箍，結果慘被對方打到「爆晒缸」，滿口鮮血，場面相當嚇人。不過，小方笑言兩人「不打不相識」，這次衝突反而讓他們成為了好朋友，至今依然保持聯絡，展現出他豁達的一面。
方力申珍藏張學友絕版利是 「平步青雲」成座右銘
節目亦重溫了方力申初出道時的點滴，原來他曾與「歌神」張學友同屬一間唱片公司。小方分享了一件珍藏至今的寶物——當年學友親手給他的一封利是。他表示，這封利是並非因為裡面的金額，而是封面上學友親筆寫下的祝福語：「平步青雲，扶搖直上」。這八個字對當時還是新人的他來說是極大的鼓勵，讓他銘記於心，也成為他演藝路上一直堅持的動力，盡顯他飲水思源、不忘初心的個性。
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期