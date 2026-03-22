一周星星｜方力申當眾大爆料！指控林盛斌曾介紹清涼女生？

方力申作客《一周星星》節目尾聲驚喜連連！除了好友胡定欣及石修拍片提問，昔日好拍檔葉念琛及「金牌媒人」林盛斌（Bob）更突然現身！老友見面即互爆猛料，小方更當場指控Bob曾介紹「清涼」女生，照片尺度大膽，引發全場爆笑，究竟當中發生甚麼事？