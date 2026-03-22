一周星星｜方力申當眾大爆料！指控林盛斌曾介紹清涼女生？
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方力申作客《一周星星》節目尾聲驚喜連連！除了好友胡定欣及石修拍片提問，昔日好拍檔葉念琛及「金牌媒人」林盛斌（Bob）更突然現身！老友見面即互爆猛料，小方更當場指控Bob曾介紹「清涼」女生，照片尺度大膽，引發全場爆笑，究竟當中發生甚麼事？
方力申獲好友驚喜撐場 胡定欣石修隔空提問
節目進入「你問我答」環節時，氣氛已相當熱烈。製作組先是找來方力申的好友胡定欣及石修，透過影片向他發問，展現圈中好人緣。其後，主持區永權（Albert）更即席彈奏方力申的經典金曲《大方》，讓他大開金口，勾起集體回憶。正當觀眾以為節目將在溫馨氣氛中結束時，更大的驚喜還在後頭，為之後的爆笑場面埋下伏筆。
葉念琛林盛斌驚喜現身 方力申即場大爆猛料
節目最大的驚喜，莫過於方力申的兩位好友——導演葉念琛以及「金牌媒人」林盛斌（Bob）突然現身錄影廠！方力申見到兩人後完全喜出望外，場面一度非常墟冚。俗語有云「老友相見，份外眼紅」，三人一碰面就火花四濺，方力申更把握機會，隨即向好友林盛斌「還擊」，大爆對方不為人知的猛料，令全場氣氛推至高峰！
方力申指控林盛斌做媒人 照片竟「好似冇着咁滯」
方力申在節目中當眾「指控」林盛斌，稱對方當年為他介紹女仔時，傳來的照片竟然「好似冇着咁滯」！此言一出，引得全場哄堂大笑，連林盛斌本人也哭笑不得。這句充滿畫面感的爆料，瞬間點燃了觀眾的好奇心。究竟Bob當時介紹了甚麼人？照片尺度到底有多大？方力申在節目中又會否爆出更多驚人秘密？想知道答案，就要密切留意3月22日晚播出的《一周星星》！
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期