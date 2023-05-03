方力申公開女友Maple搵工被「彈鐘」真正原因 竟然關男友事：係好荒謬
方力申 陪女友游水秒變教練mode
小方在活動率先提到最近正為新戲減磅，但目前仍未滿意，因為距離目標仲有3、4kg，又指今次減得慢係因為壓力未夠大！只但係如果有女友Maple（葉萱）陪做運動又唔同講法，小方笑言係會動力大啲，他透露之前試過同女友一齊游水，笑問游水嗰陣係男友mode定教練mode？小方秒答教練mode，不過佢自認都好識睇眉頭眼額嘅，甚至係學生都從來冇鬧過！
心痛認女友被公司「彈鐘」
講到Maple在節目中自爆因為身份曝光而變得難搵工，小方心痛認女友曾被「彈鐘」，其中一個原因係因為男友太出名，小方都話呢個理由好荒謬，佢仲連講兩次話：「真係咁講！」問到會唔會幫女友手搵嘢做？小方話Maple本身有同人補習兼翻譯，而佢可以做嘅就係喺女友身邊做個幽默男友，主力𠱁佢開心！
重溫方力申女友葉萱Maple受訪嚎哭情緒崩潰：公開性侵後有公司拒絕聘用
方力申女友葉萱早前赴韓為攝理教「教主」性侵案出庭作供時，接受了韓國電視台節目訪問。葉萱在接受訪問時突然情緒崩潰嚎哭，需要父親上前安撫。葉萱亦表示自從公開性侵事件後，一度被公司拒絕聘用，感到非常無奈。
方力申女友葉萱接受訪問嚎哭情緒崩潰
葉萱赴韓為性侵案出庭作供時，接受了韓國MBC電視台《PD手冊》的訪問。葉萱在接受訪問時表示自己只公開了事件真相的十分之一，家人在收看紀錄片時都感到非常痛心。當提及到要將性侵細節逐一仔細陳述的時候，葉萱突然崩潰嚎哭，要在身旁的父親安撫才平靜下來，場面令人心酸。
葉萱父親首次就事件開腔
葉萱父親亦在節目中首次為事件開腔，他表示女兒葉萱的遭遇令自己非常心痛：「發生在我女兒身上的事件令我非常痛心，但同時我亦以我的女兒為榮。雖然她要承受所有的痛苦，但依然有勇氣為事件出頭。」
葉萱感激港人支持 同時被公司拒絕入職
葉萱在節目中提及到Netflix《以神之名》播出後，在香港引起很大的迴響，不少香港人都留言支持；但同時自己亦變得更加難找工作：「本來說會聘請我的公司，在紀錄片和新聞上架後，卻改口表示因為現時情況，未能夠聘用我。」葉萱亦表示自己從未後悔公開身份，並且認為公開身份有助證明事件的真偽，她更揚言：「我臨死之前一定會控告那個人，並且將真相公諸於世。」
即睇方力申接受訪問講女友被「彈鐘」原因：
「死因」竟然係咁？！
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