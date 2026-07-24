家傳之「保」2｜揭方力申弟弟棄泳壇之謎！自爆因一原因轉跑道成律師
小方自爆家族DNA分配 弟弟承傳「文」哥哥繼承「武」
在TVB節目《家傳之「保」2》中，身為前香港泳隊奧運代表的方力申能唱又能演，他坦言自己傳承了父親「武」的DNA，而弟弟方圓明則傳承了「文」的DNA。這個「文武」分工的說法，原來背後隱藏著弟弟一段鮮為人知的成長經歷，解釋了為何兩兄弟在截然不同的領域各自發光發亮。
弟弟方圓明曾是港青泳將 自知不及哥哥毅然轉跑道
最令人驚訝的是，小方在節目中透露，弟弟方圓明原來年輕時亦是一位游泳健將，實力非凡，更曾成功入選港隊青年軍，絕對是明日之星。不過，方圓明最終選擇了另一條路。小方解釋，弟弟最後決定放棄游泳，是因為他清楚知道自己的實力及不上哥哥，在這個領域難以超越他，因此決定另覓跑道，尋找其他更適合自己的興趣。
棄泳壇發掘新興趣 方圓明成執業律師闖出名堂
放棄了游泳之後，方圓明並沒有氣餒，反而積極發掘自己的其他潛能。小方引述弟弟當時的想法，指他開始轉向靜態的活動，並表示：「鍾意睇吓書，鍾意講嘢，所以大個咗就做咗執業律師。」方圓明憑著出色的口才和清晰的邏輯思維，在法律界闖出自己的一片天，證明了即使轉換跑道，同樣能夠取得驕人成就。
網民驚訝方家基因強大：「兩兄弟都咁叻！」
方氏兄弟的故事曝光後，不少網民都對此感到驚訝和佩服，大讚方家基因強大。網民留言指：「原來細佬都游水咁勁！方家啲基因真係犀利！」、「識得放手，搵另一條路都係一種智慧，細佬好勁！」、「一個體壇精英，一個法律界精英，父母一定好安慰。」、「有時活喺一個太出色嘅兄弟姊妹陰影下壓力好大，佢嘅決定好明智。」、「呢啲故仔好勵志，證明成功唔止一條路。」
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