家傳之「保」2｜揭方力申弟弟棄泳壇之謎！自爆因一原因轉跑道成律師

前香港泳隊代表方力申（小方）的游泳成就家傳戶曉，但原來其弟弟方圓明亦曾是港隊青年軍！小方在節目中罕有提及弟弟，更驚爆弟弟當年毅然放棄游泳，全因一個與他有關的原因，最終轉跑道成為執業律師，揭開方氏兄弟「一文一武」的背後故事。