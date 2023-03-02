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方力申疑暗撻氣質素人 眼大鼻高白淨似韓星 被指全方位撼贏馮盈盈

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43歲的方力申一直被封為圈中筍盤，近排仲以五千萬購入一間董事屋，據知方力申亦有收藏名畫習慣，收藏品可謂價值連城，認真衣食無憂！

雖然方力申是娛圈筍盤，但他自與鄧麗欣分手後，一直以來感情狀態都是問號，之前與馮盈盈、陳瀅傳的緋聞都無疾而終，一直沒有得到方力申令尊確認。最近有消息指方力申單身5年後，暗地撻著叫「Maple Yip」的氣質素人，有人更形容她為「氣質版馮盈盈」！

方力申 新女 43歲的方力申一直都被封為娛圈筍盤！
43歲的方力申一直都被封為娛圈筍盤！（圖片來源：[email protected]
方力申 新女 方力申已經單身5年多。
方力申已經單身5年多。（圖片來源：[email protected]

方力申暗撻藝術氣質女 樣貌才華更勝馮盈盈

自從與鄧麗欣分手後，方力申一直有跟其他女明星傳出緋聞，例如：馮盈盈、陳瀅、陳曉華等。惟一直未聞真確性，方力申亦沒有親身確認戀情。最近有消息指，娛圈筍盤方力申單身5年後，終於有新戀情，有關對象條件更稱是全方位撼贏馮盈盈！

據知方力申的新歡名叫「Maple Yip」，樣貌極有明星相，一身秀麗，眼睛大大，皮膚白哲，五官輪廓與馮盈盈有點相似，但氣質勝於後者，被稱為「氣質版馮盈盈」，望上去好似韓星。據知Maple Yip是一名藝術家，經常將畫作分享到社交平台，都係以充滿個性嘅素描作品為主，此外Maple Yip精通中、英、韓語等多國語言，認真多才多藝，同之前與方力申傳緋聞的馮盈盈，都唔輸蝕！而方力申亦有收藏畫作藝術品的興趣，難道二人因藝術而結緣，擦出火花。

方力申 新女 Maple Yip樣貌曝光！
Maple Yip樣貌曝光！（圖片來源：資料照片）
方力申 新女 眼大鼻高望落似韓星！
眼大鼻高望落似韓星！（圖片來源：資料照片）
方力申 新女 方力申公然follow女方IG！
方力申公然follow女方IG！（圖片來源：資料圖片）
方力申 新女 女方兩個帳戶都follow齊，小方認真俾面！
女方兩個帳戶都follow齊，小方認真俾面！（圖片來源：資料圖片）
方力申 新女 Maple Yip的確與馮盈盈有幾分相似！
Maple Yip的確與馮盈盈有幾分相似！（圖片來源：資料圖片）
方力申 新女 　
出邊普遍認為Maple Yip較有氣質，全方位撼贏馮盈盈，並稱Maple Yip「氣質版馮盈盈」！（圖片來源：《後生仔傾吓偈》截圖）

方力申公開活動曾暗示今年撻着新女

筍盤方力申自從同鄧麗欣分手後，雖然都有間歇傳出緋聞，但面對記者提問，方力申都答得非常隱晦，令查問無疾而終。而最近方力申出席單車活動時，罕有地提及自己感情狀況，似乎想為新戀情曝光作鋪墊…

方力申活動中向記者明言，曾遭母親催促拍拖，又指相士指出佢今年會有姻緣，似乎想暗示今年發生嘅戀情都係堅料咁：「相士話會『埋單』，如果埋唔到單就要再等十年八年。」方力申向記者坦白一番話後，無過幾耐就傳出其撻着Maple Yip的緋聞，消息指方力申已經將Maple Yip介紹給朋友認識，而Maple Yip在朋友圈中的評價相當不錯！

方力申 新女
（圖片來源：[email protected]
方力申 新女
（圖片來源：[email protected]

馮盈盈曾對方力申嗒糖 主動波喪撩小方

早前單身的馮盈盈與方力申，曾在視后胡定欣的生日飯局上聚頭，有指馮盈盈全程對方力申嗒糖，主動出擊撩傾偈，在場人士見狀即起哄撮合二人，令生日會頓變「媒人大會」。據知本來方力申一句起兩句止，後來不敵馮盈盈的開籠雀攻勢，開始禮尚往來。其後小方與殘奧運動員開直播，也主動邀請馮盈盈加入，令女方心花怒放。

方力申 新女 胡定欣40歲生日，與一班好友開了個熱鬧生日會，出席者包括樂易玲、黃智雯及林夏薇等，胡定欣把生日照放上社交網，但未見在現場玩曖昧的小方與馮盈盈。
胡定欣40歲生日生日會，出席者包括樂易玲、黃智雯及林夏薇等，胡定欣把生日照放上社交網，但未見在現場玩曖昧的方力申與馮盈盈。（圖片來源：IG＠nwuuu）
方力申 新女 方力申在生日會上與殘奧運動員開直播，更邀請了馮盈盈、陳敏之與胡鴻鈞等一齊參與。
方力申在生日會上與殘奧運動員開直播，更邀請了馮盈盈、陳敏之與胡鴻鈞等一齊參與。（圖片來源：[email protected]
方力申 新女 小方出席胡定欣生日會的牛仔褸造型。
方力申出席胡定欣生日會的牛仔褸造型。（圖片來源：[email protected]
方力申 新女 馮盈盈當日同樣以牛仔褸造型現身。
馮盈盈當日同樣以牛仔褸造型現身。（圖片來源：[email protected]

馮盈盈自爆曾去小方屋企 事後方力申狠派檸檬

馮盈盈自爆曾與大班圈中好友到方力申家中玩，點知被其愛犬狂吠，顯然不受歡迎，搞到被方媽媽取笑：「咁你入唔到門喇！」馮盈盈對於被指吼實方力申，回應傳媒時表示小方是形象健康的水果茶，而她就鍾意飲珍珠奶茶！方力申亦話唔覺馮盈盈對他有意思，笑言自己要守齋戒，仲打算學佛，預備孤獨終老。

二人在《男神廚房》再聚頭，在「約會限定」部分，方力申再遭強攻被要求回應與馮盈盈緋聞，小方回應相當出位：「唔係我媽唔接受佢，係我隻狗之嘛！」馮盈盈即搞笑追問：「喺我同狗之間你會點揀？」在真情剖白環節，小方自認是不浪漫男友，並透露是受性格大男人的爸爸影響。

方力申 新女 方力申和馮盈盈被問到緋聞事件，二人都大方回應。
方力申和馮盈盈被問到緋聞事件，二人都大方回應。（圖片來源：《男神廚房》截圖）
方力申 新女 方力申為籠絡一眾嘉賓，竟然帶上麻雀。
方力申為籠絡一眾嘉賓，竟然帶上麻雀。（圖片來源：《男神廚房》截圖）
方力申 新女
（圖片來源：《男神廚房》截圖）
方力申 新女 小方與馮盈盈早前有份做《開心大綜藝》主持。
方力申與馮盈盈有份同場做《開心大綜藝》主持。（圖片來源：無綫新聞娛樂台影片截圖）
方力申 新女 馮盈盈表示本身與小方是識咗好耐的朋友，除了曾合作做主持，之後更有合作計劃。
馮盈盈表示本身與方力申是識咗好耐的朋友，除了曾合作做主持，之後更有合作計劃。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、無綫新聞娛樂台影片截圖、《男神廚房》截圖、[email protected][email protected]、IG＠nwuuu、《後生仔傾吓偈》截圖、資料圖片

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