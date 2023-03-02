方力申疑暗撻氣質素人 眼大鼻高白淨似韓星 被指全方位撼贏馮盈盈
雖然方力申是娛圈筍盤，但他自與鄧麗欣分手後，一直以來感情狀態都是問號，之前與馮盈盈、陳瀅傳的緋聞都無疾而終，一直沒有得到方力申令尊確認。最近有消息指方力申單身5年後，暗地撻著叫「Maple Yip」的氣質素人，有人更形容她為「氣質版馮盈盈」！
方力申暗撻藝術氣質女 樣貌才華更勝馮盈盈
自從與鄧麗欣分手後，方力申一直有跟其他女明星傳出緋聞，例如：馮盈盈、陳瀅、陳曉華等。惟一直未聞真確性，方力申亦沒有親身確認戀情。最近有消息指，娛圈筍盤方力申單身5年後，終於有新戀情，有關對象條件更稱是全方位撼贏馮盈盈！
據知方力申的新歡名叫「Maple Yip」，樣貌極有明星相，一身秀麗，眼睛大大，皮膚白哲，五官輪廓與馮盈盈有點相似，但氣質勝於後者，被稱為「氣質版馮盈盈」，望上去好似韓星。據知Maple Yip是一名藝術家，經常將畫作分享到社交平台，都係以充滿個性嘅素描作品為主，此外Maple Yip精通中、英、韓語等多國語言，認真多才多藝，同之前與方力申傳緋聞的馮盈盈，都唔輸蝕！而方力申亦有收藏畫作藝術品的興趣，難道二人因藝術而結緣，擦出火花。
方力申公開活動曾暗示今年撻着新女
筍盤方力申自從同鄧麗欣分手後，雖然都有間歇傳出緋聞，但面對記者提問，方力申都答得非常隱晦，令查問無疾而終。而最近方力申出席單車活動時，罕有地提及自己感情狀況，似乎想為新戀情曝光作鋪墊…
方力申活動中向記者明言，曾遭母親催促拍拖，又指相士指出佢今年會有姻緣，似乎想暗示今年發生嘅戀情都係堅料咁：「相士話會『埋單』，如果埋唔到單就要再等十年八年。」方力申向記者坦白一番話後，無過幾耐就傳出其撻着Maple Yip的緋聞，消息指方力申已經將Maple Yip介紹給朋友認識，而Maple Yip在朋友圈中的評價相當不錯！
馮盈盈曾對方力申嗒糖 主動波喪撩小方
早前單身的馮盈盈與方力申，曾在視后胡定欣的生日飯局上聚頭，有指馮盈盈全程對方力申嗒糖，主動出擊撩傾偈，在場人士見狀即起哄撮合二人，令生日會頓變「媒人大會」。據知本來方力申一句起兩句止，後來不敵馮盈盈的開籠雀攻勢，開始禮尚往來。其後小方與殘奧運動員開直播，也主動邀請馮盈盈加入，令女方心花怒放。
馮盈盈自爆曾去小方屋企 事後方力申狠派檸檬
馮盈盈自爆曾與大班圈中好友到方力申家中玩，點知被其愛犬狂吠，顯然不受歡迎，搞到被方媽媽取笑：「咁你入唔到門喇！」馮盈盈對於被指吼實方力申，回應傳媒時表示小方是形象健康的水果茶，而她就鍾意飲珍珠奶茶！方力申亦話唔覺馮盈盈對他有意思，笑言自己要守齋戒，仲打算學佛，預備孤獨終老。
二人在《男神廚房》再聚頭，在「約會限定」部分，方力申再遭強攻被要求回應與馮盈盈緋聞，小方回應相當出位：「唔係我媽唔接受佢，係我隻狗之嘛！」馮盈盈即搞笑追問：「喺我同狗之間你會點揀？」在真情剖白環節，小方自認是不浪漫男友，並透露是受性格大男人的爸爸影響。
常見問題
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