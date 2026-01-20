37歲方力申為女兒出事 背脊通紅痛到抖氣都痛被逼缺賽
方力申為女兒影相拉傷背脊 游水比賽被迫缺席
45歲方力申自從去年底升級做新手爸爸後，完全變身成「女奴」，社交網幾乎被寶貝女Isla霸佔。不過愛女心切的小方前日（18日）就因為太落力為囡囡影靚相，竟然意外拉傷背脊，痛到「抖氣都痛」，更要缺席原定的游水比賽。小方在社交網分享單手抱BB、另一隻手舉高拍攝的相片，看似簡單動作卻令他付出代價，背部通紅一片，但他仍然開心表示「好彩張相都影得幾靚」，發現Isla不論正面還是8分面都跟爸爸一模一樣。
小方爆粗自嘲太渣 背部通紅照片嚇人
小方在留言中自嘲：「原本一陣間去游水比賽，點知就咁舉高影阿囡，我個背脊就X咗，使唔使咁渣呀？」他更上載一張背部通紅的照片，證明傷勢不輕，寫道「拉親手抖氣都痛！」不過作為新手爸爸，小方似乎完全不後悔，反而為成功影到靚相而感到滿足。這次意外也反映出小方對女兒的寵愛程度，為了捕捉完美角度不惜犧牲自己身體。
方家老爺奶奶推BB車散步 全程笑咪咪
作為方家第一個孫女，Isla出世後自然成為全家焦點。小方分享了一段溫馨短片，片中見到方爸爸親自推BB車，方媽媽緊隨其後，兩位老人家一邊散步一邊目不轉睛望著BB車內的孫女，全程「笑咪咪」表情滿足。這個畫面充分展現了三代同堂的幸福，也可見Isla在方家的地位有多崇高，連向來低調的方家長輩都甘願做「孫奴」。
方力申24小時監控女兒 扮BB講嘢逗全家開心
小方更自爆會全天候監控囡囡的一舉一動：「唔喺屋企我都成日𥄫住個女。有聲有畫，影相拍片，仲可以開咪講嘢！」他甚至會扮BB說話：「阿媽，幫手冚被呀！」令全家人都圍繞小公主轉。這種過度保護的行為雖然甜蜜，但也反映出新手爸媽的緊張心情。小方從前年公開認愛圈外女友葉萱，到去年情人節突然宣布結婚，再到年底迎來女兒，整個過程都充滿驚喜，而現在他顯然已經完全沉浸在父親角色中。
