37歲方力申為女兒出事 背脊通紅痛到抖氣都痛被逼缺賽

自從去年底榮升新手爸爸後，37歲方力申生活重心全面轉向女兒Isla，不但社交平台被「曬女日常」全面佔據，更笑言自己已正式「女奴上身」。不過愛女心切亦要付出代價，小方日前因為太落力為囡囡影相，意外拉傷背脊，痛到連抖氣都覺得辛苦，更被迫缺席原定的游水比賽，事件曝光後即引起網民熱議。