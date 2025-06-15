45歲方力申父親節宣布造人成功 大爆老婆葉萱胎兒性別偏好 原因公開！

方力申（小方）今年2月14日情人節宣布與女友葉萱（Maple）結婚，今日（6月15日）適逢父親節，他在IG興奮報喜，留言寫道：「我將要做爸爸了，祝大家父親節快樂。#itsawonderfonglife 我爸爸今年80歲，我祝爸爸身體健康，龍精虎猛。」他更配上4個月前宣布婚訊的貼文截圖，附上三個火柴人公仔，暗示「造人成功」，即獲圈中好友同網民熱烈恭賀！