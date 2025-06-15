45歲方力申父親節宣布造人成功 大爆老婆葉萱胎兒性別偏好 原因公開！
方力申父親節報喜 晒三火柴人暗示好消息
小方喺情人節公布婚訊時，曾強調當時並非「雙喜臨門」，仲笑言：「我哋拍咗拖兩年，點解突然自爆婚訊？因為朋友知道咗，我怕傳媒收到風，咪自己公開囉。」上個月，小方出席活動時被問到想要囝囝定囡囡，他透露太太覺得生女較好，笑說：「太太話如果生仔，佢要學游水會有壓力，因為我游水咁叻，所以生女可能無咁多比較。」如今喜訊成真，小方即將迎接新生命，網民紛紛送上祝福，為這對幸福新人嘅新旅程喝彩！
方力申巧妙避開「有喜」話題
5月現身澳門出席活動時，當記者問及葉萱是否懷孕，方力申即笑著否認兼表示：「今日講工作先，總之我今日嚟做嘢啦，搞到我都緊張埋。」被問到是否因太太懷孕未滿三個月而怕BB「小器」，小方未有正面回應，僅以幽默帶過，強調當天以工作為重。
方力申隨後表示生小朋友需配合天時地利人和，但自己亦希望可以越快越好，並直言蛇年BB同自己好夾，被大家猜測係唔係即將有好消息宣佈！
方力申冧爆稱太太每日搜「万刀甲」
活動中，方力申全程洋溢幸福笑容，問及原因，他笑稱自己是「開心果」，更甜蜜爆料太太葉萱對他的關心：「我太太會睇我所有訪問，佢每日會上網search我『万刀甲』、『方力申』呢三個字，我梗係好幸福啦！」這番深情告白讓人感受到小方與葉萱的恩愛日常，也為現場增添不少溫馨氣氛。
葉萱新相曝光被指孕味極濃
雖然方力申並未正面回應老婆葉萱懷孕傳聞，但就有人翻出葉萱上月底與方力申一同現身電影《黑箱日誌》導演場嘅照片。當日葉萱以鬆身連衣裙配波鞋示人，引來唔少網民留言直指葉萱肚凸凸孕味極濃，並紛紛搶先恭喜2人造人成功。
方力申與女友Maple Yip感情發展迅速？
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方力申女友Maple Yip為何加入了邪教？
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