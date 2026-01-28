45歲方力申演唱會突曝三代同堂照 太太葉萱產後正面樣首度曝光
45歲方力申自去年與圈外太太葉萱迎來愛女Isla後，一直對太太極度保護，每次在社交網分享合照都會用emoji遮樣或僅貼側臉。豈料日前他到東莞舉行演唱會時，竟然首度在大屏幕上曝光三代同堂全家福，讓葉萱產後正面樣首次曝光！網民見到照片後都大讚葉萱狀態極佳，完全看不出剛生完BB的痕跡。
方力申東莞開騷罕曝三代同堂照
方力申日前到東莞舉行《Show Up演唱會》內地巡唱最終站，除了邀請傅穎擔任演唱會嘉賓掀起回憶殺外，更在台上做了一個前所未有的舉動。他在演唱會的大屏幕上，激罕曬出一張三代同堂的全家福，讓一直神秘低調的太太葉萱產後正面樣首度完全曝光。這個突如其來的舉動令在場觀眾都相當驚喜，畢竟方力申向來對太太保護有加，甚少公開她的正面照片。
葉萱產後狀態極佳網民大讚
相中可見方力申與太太葉萱齊齊穿上螢光粉紅色的情侶裝，笑得相當燦爛。剛坐完月的葉萱化上淡妝，全無水腫，五官清秀面色紅潤，精神飽滿充滿氣質，完全看不出剛生完BB的疲態。而萬千寵愛在一身的「餅印」愛女Isla由爺爺抱住，閉上眼睛正在甜睡，畫面溫馨有愛。網民見到照片後都紛紛留言大讚，「生完BB仲係好靚！」、「葉萱狀態真係好好」、「一家人好幸福」。
方力申復出密密接job搵奶粉錢
自從迎來愛女後，方力申經常在社交網分享湊女點滴，有女萬事足。近日他「復出」密密接job搵奶粉錢，除了東莞演唱會外，還有多個工作安排。雖然工作繁忙，但方力申依然會抽時間陪伴家人，今次在演唱會上公開全家福，也是向粉絲展示自己美滿家庭的一面。網民都認為方力申擁有美滿家庭，相當幸福甜蜜，是人生贏家的典型代表。
圖片來源：IG@alexfongliksun、Facebook@alexfongliksun資料或影片來源：原文刊於新假期