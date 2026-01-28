45歲方力申演唱會突曝三代同堂照 太太葉萱產後正面樣首度曝光

45歲方力申自去年與圈外太太葉萱迎來愛女Isla後，一直對太太極度保護，每次在社交網分享合照都會用emoji遮樣或僅貼側臉。豈料日前他到東莞舉行演唱會時，竟然首度在大屏幕上曝光三代同堂全家福，讓葉萱產後正面樣首次曝光！網民見到照片後都大讚葉萱狀態極佳，完全看不出剛生完BB的痕跡。