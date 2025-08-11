45歲方力申退役21年再奪金 老婆葉萱帶肚中BB見證！賽後首揭1原因曾想放棄
方力申新加坡奪金！2分16秒84稱霸泳壇
方力申喺新加坡舉行嘅世界先進游泳錦標賽，出戰男子200米背泳45-49歲組別，最終以2分16秒84嘅驕人成績觸池，力壓群雄奪得冠軍。呢個時間唔單止為佢贏得金牌，更比40-44歲組別嘅冠軍快少少，足證佢寶刀未老，狀態大勇！方力申賽後難掩興奮，坦言對成績非常滿意，更感恩表示：「目標達成了，付出過嘅努力，幸運地，今次係有回報。」佢更透露今次成績距離大會紀錄只差1秒幾，絕對係佢近年嘅一大突破，為佢嘅游泳生涯寫下光輝一頁。
方力申自爆「放低執着」成關鍵
喺榮耀背後，方力申首度剖白內心掙扎，驚爆自己曾經極度抗拒重返泳池。佢坦言：「我以為我係永遠唔會再鍾意返游水嘅，因為我知道無論我點樣游，我都冇可能快過我以前啲時間。」呢種巨大嘅心魔，源於昔日身為「飛魚王子」嘅光環。不過，佢透露自從2018年完成45公里環島泳挑戰後，心態迎來巨變，學識放低執着，重新享受游泳本身嘅樂趣。佢分享成功心法：「只要我肯放低我嘅一啲執着，淨係諗住做我自己鍾意做嘅事，咁樣開始，我就唔會有壓力，冇壓力就開心，開心咪繼續游囉…起點低唔緊要㗎，個進步咪會仲明顯囉！」
回顧6年血淚史 方力申由福岡第6名游到世界冠軍
方力申今次奪金並非一朝一夕，而係長達6年嘅堅持同努力。佢嘅 comeback 之旅充滿汗水，時間線見證住佢嘅蛻變：
2018年：為慈善挑戰45公里環島泳，呢個艱鉅嘅目標意外地重新燃點佢對游泳嘅熱情，成為佢重返賽場嘅契機。
2020年：正式重返泳池參加比賽，重新適應比賽節奏。
2023年：首次出戰日本福岡舉行嘅世界先進游泳錦標賽，當時以2分21秒獲得第六名，為自己打下強心針。
2024年：喺多哈賽事再下一城，以2分19秒勇奪亞軍，成績穩步上揚。由第6名到亞軍，再到今日嘅世界冠軍，全靠佢每星期至少練水六、七次嘅驚人毅力，將不可能變成可能。
老婆葉萱帶肚中BB見證 方力申全家總動員勁溫馨
今次比賽最令方力申感動嘅，莫過於全家人親身到場支持，成為佢最強大嘅後盾。佢喺訪問中流露幸福笑容，甜蜜表示：「好開心嘅係我爸爸媽媽，細佬，太太同埋入面個baby都喺現場見證住，好圓滿。」太太葉萱亦難掩驕傲之情，賽後即時喺社交平台分享老公掛住金牌嘅威水相，為佢感到自豪！有家人嘅愛與支持，特別係即將出世嘅BB帶嚟嘅力量，相信係方力申再創奇蹟嘅最大動力，畫面超級溫馨，閃瞎一眾網民！
方力申與女友Maple Yip感情發展迅速？
方力申日前在出席活動時，公開回應自己與邪教性侵受害者Maple Yip的緋聞，不但大方承認戀情，更提及雙方家長⋯⋯詳情請看
方力申女友Maple Yip為何加入了邪教？
Maple Yip曾經在2022年3月現身南韓一個反邪教組織舉行記招，當中她提到於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒⋯⋯詳情請看