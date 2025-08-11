45歲方力申退役21年再奪金 老婆葉萱帶肚中BB見證！賽後首揭1原因曾想放棄

45歲前「飛魚王子」方力申再創事業高峰！日前佢喺新加坡舉行嘅世界先進游泳錦標賽中，以驚人實力勇奪男子200米背泳冠軍，為港爭光！最溫馨嘅係，太太葉萱更帶住肚中BB全程直擊，見證老公嘅歷史性一刻。方力申賽後感觸良多，更罕有自爆一度極度討厭游水⋯⋯