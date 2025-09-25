45歲方力申陪產驚見血 直擊產房搞笑綵排暈倒 搶問醫護一事同老婆爭寵？

45歲方力申自從宣布太太葉萱（Maple）懷孕後，一直難掩興奮之情，不時在社交平台分享準爸爸的喜悅。昨日他上載陪太太產檢的影片，更直擊醫院產房，但這位準爸爸最關心的竟然不是生產流程，而是預先綵排自己見血暈倒的場面，更向醫護人員搶問一個關鍵問題，似乎想跟太太爭寵，場面相當搞笑！