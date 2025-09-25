45歲方力申陪產驚見血 直擊產房搞笑綵排暈倒 搶問醫護一事同老婆爭寵？
方力申直擊產房 搞笑綵排見血暈倒
在方力申分享的影片中，他先是陪同太太葉萱進行胎兒結構性超聲波檢查，看到女兒活躍的模樣，他已忍不住大讚：「佢嘅脊骨靚過我呀。」，流露出滿滿的父愛。隨後，醫護人員帶領他們參觀產房，當聽到姑娘解說媽媽產後會先與BB進行肌膚接觸時，方力申立即緊張地搶問：「冇爸爸架？」，深怕錯過第一時間與女兒親近的機會。看到病床旁的椅子，他更戲癮大發，即場綵排陪產時可能會發生的意外，搞笑地說：「如果我暈血咁點算？咁我綵排下先，我呢邊畀佢鍊住，畀佢鍊到流血都冇人理。」
準爸爸方力申興奮又緊張
即將榮升人父，方力申坦言心情既興奮又緊張。他在帖文中詳細分享了這次產檢的經歷，並寫下內心感受：「日前我同太太去港怡醫院照BB嘅結構，好感恩，舒醫生話BB一切正常。由於之後太太都想喺港怡醫院呢度生BB（想順產），護士就好好咁帶我哋上樓參觀房間同產房，聽完佢哋細心講解『生產』過程後，本來心情好平靜嘅我，依家開始有少少緊張，咪住先，呢啲唔係緊張，係興奮先啱，要開始準備做爸爸喇。」字裡行間充滿了對新生命來臨的期待。
曾言驚血 唔陪老婆生仔死梗
回顧方力申的愛情路，他在今年2月14日情人節，突然宣布與年輕14歲的藝術家女友葉萱在美國結婚，消息震撼全城。接著在6月15日父親節當天，他再次報喜，宣布太太懷孕，女兒預計在今年底出世。雖然方力申曾公開表示自己有畏血症，但為了見證女兒出生及支持太太，他早已下定決心陪產，更發表愛妻宣言：「我驚血，細個嗰陣試過見血暈倒，不過我唔入去產房陪佢就死梗。」這次的產房綵排，足見他已做好萬全的心理準備。
網民送上祝福 好友朱薰搞笑發問
影片發布後，引來大批網民留言送上祝福，不少「過來人」更熱心提供陪產貼士，提醒他要做好準備：「你要開始執定走佬袋放屋企 ，你上youtube 睇下啲生仔過程，睇多幾次就唔暈血㗎啦。」粉絲們亦紛紛表示期待：「期待偶像嘅BB女出世。」、「期待期待，祝一切順利。」此外，他的好友朱薰亦搞笑留言問道：「係咪緊張過出去比賽？」，道出了不少準爸爸的心聲，引發網民共鳴。
