懷胎8月葉萱緊急入院！手插粗針輸血相曝光 方力申火速回應澄清

45歲方力申今年情人節才與葉萱（Maple）結婚，即將在12月榮升人父，豈料昨日（2日）驚傳懷孕8個月的太太身體不適需要入院！方力申在IG限時動態上載影片，只見葉萱躺在病床上，手背更插着粗針，狀甚虛弱。人在外地工作的方力申心急如焚，太太更隔空向他求救，情況一度令人相當擔憂。