懷胎8月葉萱緊急入院！手插粗針輸血相曝光 方力申火速回應澄清
葉萱手插粗針躺病床 方力申隔空表憂心
方力申昨日（2日）在IG限時動態分享了一段影片，雖然未有曝光太太葉萱的樣貌，但畫面見到她正躺在病床上，手背上插著粗針，正在接受靜脈注射。原來葉萱因懷孕期間鐵質不足導致頭暈及血壓低，醫生建議她入院「補鐵」。由於方力申全日需要工作，未能陪伴在側，只能心痛地寫道：「麻煩我嘅姨仔了」，字裡行間流露出滿滿的擔憂。影片中更傳來葉萱虛弱的聲音，向老公隔空求救：「快啲返嚟！」
方力申火速回應澄清 太太唔係緊急入院
由於消息引來大批朋友及網民關心，正在內地茂名工作的方力申今日（3日）下午急忙在社交平台發文澄清，強調太太並非緊急入院。他詳細解釋：「我依家去緊茂名工作，突然收到太多messages..要『急』回應大家，我太太唔係緊急入院，我寫得我清楚：『琴日見暈，今日入院』好似吊鹽水咁，保鐵質而已，多謝大家關心。」他亦補充太太現時已在家休息，並搞笑地說：「雖然佢啱啱都話暈。哈哈，冇事冇事，喺屋企休息」。
回顧方力申陪產檢之路 曾言怕血仍堅持入產房
45歲的方力申與葉萱於今年情人節拉埋天窗，並在6月父親節宣布懷孕喜訊，預產期在今年12月。即將榮升人父的方力申對太太愛護有加，事事親力親為，早前才分享陪太太做產檢的影片，更順道參觀醫院產房。他曾透露雖然自己怕血，但一定會陪太太入產房見證女兒出生。聽完醫護講解生產過程後，他坦言心情由平靜變得緊張，字句間充滿對新生命的期待，絕對是個廿四孝老公。
粉絲湧入留言表關心 方力申發文報平安
方力申的限時動態一出，隨即引來大批粉絲及朋友的關注，不少人紛紛湧入其社交平台留言表示擔心，希望葉萱能好好休息。面對雪片般飛來的關心訊息，方力申才意識到可能引起誤會，因此特意發文向大家報平安，並感謝各界的關心，讓一眾粉絲放下心頭大石，並繼續為這對準父母送上祝福。
