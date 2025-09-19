方力申自爆求婚驚險過程 首度提及父母對Maple邪教事件反應勁窩心
方力申首度披露拉斯維加斯求婚蝦碌連連
方力申在訪問中憶述，求婚當日可謂驚險萬分，他原本精心安排了一架飛機掛著「Will You Marry Me」的橫額，沒想到飛機竟比原定時間遲了足足45分鐘才出現，令他不得不在海灘上不斷拖延時間。好不容易捱到飛機抵達，他立刻進行求婚，隨後證婚人更驚喜現身，兩人當場簽紙註冊，將求婚與結婚儀式一次過完成，過程既浪漫又充滿變數。
媽媽「開口牌」險穿煲
為了給Maple一個畢生難忘的驚喜，方力申可謂費盡心思，卻差點被自己的媽媽破壞大計。他透露太太Maple曾一度臨時表示不想去拉斯維加斯，心急的方媽媽竟然直接開口牌說：「你去啦，佢（小方）可能會同你求婚！」嚇得小方立即向女友否認。幸好，他最終選擇在洛杉磯求婚，讓以為「冇咗件事」的Maple在毫無防備下迎來雙重驚喜，先是求婚，再是即場簽紙結婚，令她愕然不已。
方力申大讚Maple貼地唔拜金
談及太太Maple的吸引之處，方力申滿臉幸福地表示，覺得她與眾不同。他分享道：「之前去歐洲旅行，返嚟乜都冇買過，佢唔係好需要呢啲，食嘢又係好貼地，同我一樣生活比較簡單。」除了欣賞Maple不追求物質、生活貼地的優點外，其天真樂觀的性格也深深吸引著他。小方更自豪地透露，連Maple的兩套婚紗都是他親自上網「目測」訂購，結果模特兒身形的太太一穿上就完全合身，讓他不禁自讚「幾叻」。
方力申父母全力支持Maple超感人
早年Maple曾勇敢發聲，揭露自己捲入邪教的經歷，方力申坦言在拍拖一段時間後才向父母坦白此事，沒想到父母的反應卻非常窩心。他憶述媽媽當時非常支持Maple，更感人地攬著她說：「『無論你將來同我個仔得定係唔得，我都當你係我個女！』」這番話讓小方當下既如釋重負又感到無比溫暖。他還透露爸爸也非常疼愛Maple，一家人吃飯時總會先問她的意見，家庭關係相當融洽。
