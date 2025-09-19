方力申自爆求婚驚險過程 首度提及父母對Maple邪教事件反應勁窩心

今年情人節宣布與藝術家女友葉萱（Maple）結婚，四個月後再於父親節自揭快將成為人父的方力申，可謂雙喜臨門。他近日接受查小欣YouTube頻道「紅查館」獨家專訪，首次公開在美國求婚與結婚當日既浪漫又驚險的難忘回憶，更罕有地談及父母對太太Maple曾捲入邪教事件的看法，究竟當日發生了什麼蝦碌事？