44歲方力申曬巨鑽遭陳山聰迫婚 口窒窒爆結婚打算！

日前（15日）係林夏薇（Rosina）籌備嘅自家鑽石品牌盛大開張之日，人緣甚廣嘅Rosina更吸引咗唔少藝人好友到場支持！而林夏薇更以鑽石做回禮，昨日有份到場支持嘅方力申收到鑽石後，仲被同場嘅陳山聰迫婚，而口才了得嘅方力申仲口窒窒透露打算幾時結婚……

