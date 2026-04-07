方力申佛山登台與「山寨鄧麗欣」合唱好心好報 網民為1特徵鬧爆唔似！
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方力申到佛山登台突然出現一位貌似鄧麗欣的女歌手，兩人合唱經典情歌《好心好報》的畫面瞬間瘋傳網絡，彷彿平行時空中那段深入民心的十年情緣重現眼前，令不少內地網民直呼嚇親，紛紛留言「剛上來的時候差點以為是Stephy！」
方力申商演驚現山寨鄧麗欣
日前有網民上載一段方力申在酒吧商演的片段，當時他正在台上演唱《好心好報》，突然一位女歌手上台合唱，無論髮型、造型和五官都似足鄧麗欣，據指該女子名字叫逸銅，過往仍有演出經驗。不少內地網民都留言指被「山寨鄧麗欣」嚇親，「剛上來的時候差點以為是Stephy！心想不可能啊，真的好像啊」、「以為是鄧麗欣，身材髮型一模一樣」、「高仿嗎這是」、「以為真係請咗她來呢」。
網民話唔似：Stephy想報警
雖然不少網民都被這位「山寨鄧麗欣」的相似度震驚，但有唔少香港網民反駁指「根本唔似」、「除咗一樣係女人，邊度似？」，更有網民幽默留言「Stephy想報警 笑死」、「立下眼又真係幾似，但唔係個五官似，係成個感覺似佢後生嗰時」。不過也有網民認為該女子風塵味濃，又有紋身，與鄧麗欣氣質完全不同。
10年情太深入民心 分手後仍被提起
方力申和鄧麗欣曾是演藝圈的「金童玉女」，兩人的十年情太深入民心，即使自2016年分手後，這段感情仍不時被網民提起。過去方力申與鄧麗欣合作拍攝愛情電影《紀念日》時，不少網民都指他們的愛情故事與電影情節十分相似，令人印象深刻。
方力申已婚生女家庭美滿
分手後，兩人的感情生活走向截然不同的道路。方力申在2024年2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚，現已生了一女，成功轉型為好爸爸好丈夫。相比之下，鄧麗欣的感情路則較為波折，她曾與台灣藝人王子拍拖後分手，其後又戀上法律界新歡Bryan。
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資料或影片來源：原文刊於新假期