方力申佛山登台與「山寨鄧麗欣」合唱好心好報 網民為1特徵鬧爆唔似！

方力申到佛山登台突然出現一位貌似鄧麗欣的女歌手，兩人合唱經典情歌《好心好報》的畫面瞬間瘋傳網絡，彷彿平行時空中那段深入民心的十年情緣重現眼前，令不少內地網民直呼嚇親，紛紛留言「剛上來的時候差點以為是Stephy！」