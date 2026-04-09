方力申回應與「山寨鄧麗欣」合唱真相 太太葉萱感受成焦點 強調：淨係可以照顧鍾意我嘅人

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方力申紅館演唱會前夕突然捲入「高仿鄧麗欣」風波，早前在佛山音樂分享會上與一位外貌酷似前女友鄧麗欣的女歌手合唱《好心好報》，瞬間勾起無數網民對這對「世紀CP」的集體回憶。事件曝光後引發熱議，有人質疑是刻意安排博宣傳，亦有人關注現任太太葉萱的感受。面對輿論壓力，他激減13磅備戰紅館騷，更首度街頭busking造勢，但對於「高仿」爭議回應引關注！

佛山合唱掀起世紀CP回憶殺

方力申日前到佛山舉行音樂分享會時，與一位無論髮型、造型、五官都極似鄧麗欣的女歌手合唱經典情歌《好心好報》。網民上載的演出片段顯示，台上煙霧瀰漫，這位「高仿鄧麗欣」的女歌手穿著與正版相似的服裝，髮型亦如出一轍，唯獨左手手臂的紋身暴露了她的真實身份。兩人在台上投入合唱的畫面，瞬間喚起網民對方力申與鄧麗欣昔日戀情的回憶，不少人直言「以為時光倒流」。

網民熱議演出安排是否刻意

演出片段在網上瘋傳後，網民反應兩極化。有人認為這是主辦方的精心安排，故意找來「高仿鄧麗欣」與方力申合唱來博取關注度，「女歌手呢套服裝呢個髮型，可以當鄧了」、「我覺得是故意的」等留言不斷湧現。不過亦有網民將焦點放在女歌手的演唱技巧上，直言「女歌手太走音」，認為只有外表相似但實力相距甚遠。這場合唱不但勾起了集體回憶，更引發了關於真假、過去與現在的熱烈討論。

方力申澄清非刻意安排惹猜測

面對外界質疑，方力申昨日在炮台山busking時作出回應，強調合唱安排純屬巧合。他表示：「只是報道這樣形容，唱歌就唱歌，沒有多想合唱歌手似邊個，是大會安排，我預早知有合唱環節，沒有綵排，直至上台才見到對方。」方力申的解釋看似合理，但「直至上台才見到對方」的說法卻令人更加好奇，究竟是真的巧合還是另有內情？他更透露紅館演唱會將有嘉賓合唱環節，但暫時賣關子不肯透露詳情。

現任太太葉萱感受成焦點 鄧麗欣曾表態願再合作

當記者問及太太葉萱會否介意這次「高仿」合唱事件時，方力申顯得格外謹慎，笑說：「我不應該代太太回答，我們沒有討論這問題。」這個回應既保護了太太的私隱，但同時也留下了更多想像空間。作為新手爸爸的方力申，在事業與家庭之間的平衡顯然需要更多智慧。他更表示「我淨係可以照顧一啲鍾意我嘅人，其他唔鍾意我嘅人照顧唔到」，這番話似乎暗示他只會專注於支持自己的人，對於外界批評選擇不予理會。有趣的是，正版鄧麗欣早前曾公開表示不介意與方力申再度合作，但至今仍未獲得回應。

激減13磅備戰紅館騷顯專業

儘管捲入「高仿」風波，方力申對於5月紅館演唱會的準備工作絲毫不敢鬆懈。他透露近日勤力操練已激減13磅，達到近6年來的最佳狀態，連數年前不合身的粉紅恤衫都能重新穿上。「會繼續努力，現在戒酒、飲食清淡、運動」，他的目標是再減10磅，務求以最佳狀態迎接人生首次紅館個人演唱會。這種專業態度在輿論風波中更顯可貴，亦證明了他對事業的重視程度。

首次街頭busking顯緊張兼任主持

為了宣傳紅館演唱會，方力申昨日首次嘗試街頭busking，偕同星級好友樂團杜德智、鄧建明等人在炮台山獻唱。入行25年來首次busking兼任主持的他顯得相當緊張，不知所措地笑問現場觀眾是否需要握手，更驚喜發現多了男粉絲支持，「聽到男fans叫我個名，以為自己做錯事」。劉浩龍亦現身撐場，為好友打氣。這次街頭演出不但為演唱會造勢，更展現了方力申親民的一面。

方力申 鄧麗欣 （圖片來源：IG@alexfongliksun）
（圖片來源：IG@alexfongliksun）
方力申 鄧麗欣 （圖片來源：IG@alexfongliksun）
（圖片來源：IG@alexfongliksun）
方力申 鄧麗欣 （圖片來源：IG@alexfongliksun）
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方力申 鄧麗欣 （圖片來源：YouTube@魔方全媒）
（圖片來源：YouTube@魔方全媒）
方力申 鄧麗欣 （圖片來源：IG@alexfongliksun）
（圖片來源：IG@alexfongliksun）
方力申 鄧麗欣 方力申與「山寨鄧麗欣」合唱《好心好報》（圖片來源：小紅書圖片）
方力申與「山寨鄧麗欣」合唱《好心好報》（圖片來源：小紅書圖片）
方力申 鄧麗欣 （圖片來源：小紅書圖片）
（圖片來源：小紅書圖片）
方力申 鄧麗欣 方力申和鄧麗欣曾是演藝圈的「金童玉女」，兩人的十年情太深入民心（圖片來源：YouTube）
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圖片來源：IG@alexfongliksun、YouTube@魔方全媒、小紅書圖片、YouTube資料或影片來源：原文刊於新假期

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