方力申回應與「山寨鄧麗欣」合唱真相 太太葉萱感受成焦點 強調：淨係可以照顧鍾意我嘅人
佛山合唱掀起世紀CP回憶殺
方力申日前到佛山舉行音樂分享會時，與一位無論髮型、造型、五官都極似鄧麗欣的女歌手合唱經典情歌《好心好報》。網民上載的演出片段顯示，台上煙霧瀰漫，這位「高仿鄧麗欣」的女歌手穿著與正版相似的服裝，髮型亦如出一轍，唯獨左手手臂的紋身暴露了她的真實身份。兩人在台上投入合唱的畫面，瞬間喚起網民對方力申與鄧麗欣昔日戀情的回憶，不少人直言「以為時光倒流」。
網民熱議演出安排是否刻意
演出片段在網上瘋傳後，網民反應兩極化。有人認為這是主辦方的精心安排，故意找來「高仿鄧麗欣」與方力申合唱來博取關注度，「女歌手呢套服裝呢個髮型，可以當鄧了」、「我覺得是故意的」等留言不斷湧現。不過亦有網民將焦點放在女歌手的演唱技巧上，直言「女歌手太走音」，認為只有外表相似但實力相距甚遠。這場合唱不但勾起了集體回憶，更引發了關於真假、過去與現在的熱烈討論。
方力申澄清非刻意安排惹猜測
面對外界質疑，方力申昨日在炮台山busking時作出回應，強調合唱安排純屬巧合。他表示：「只是報道這樣形容，唱歌就唱歌，沒有多想合唱歌手似邊個，是大會安排，我預早知有合唱環節，沒有綵排，直至上台才見到對方。」方力申的解釋看似合理，但「直至上台才見到對方」的說法卻令人更加好奇，究竟是真的巧合還是另有內情？他更透露紅館演唱會將有嘉賓合唱環節，但暫時賣關子不肯透露詳情。
現任太太葉萱感受成焦點 鄧麗欣曾表態願再合作
當記者問及太太葉萱會否介意這次「高仿」合唱事件時，方力申顯得格外謹慎，笑說：「我不應該代太太回答，我們沒有討論這問題。」這個回應既保護了太太的私隱，但同時也留下了更多想像空間。作為新手爸爸的方力申，在事業與家庭之間的平衡顯然需要更多智慧。他更表示「我淨係可以照顧一啲鍾意我嘅人，其他唔鍾意我嘅人照顧唔到」，這番話似乎暗示他只會專注於支持自己的人，對於外界批評選擇不予理會。有趣的是，正版鄧麗欣早前曾公開表示不介意與方力申再度合作，但至今仍未獲得回應。
激減13磅備戰紅館騷顯專業
儘管捲入「高仿」風波，方力申對於5月紅館演唱會的準備工作絲毫不敢鬆懈。他透露近日勤力操練已激減13磅，達到近6年來的最佳狀態，連數年前不合身的粉紅恤衫都能重新穿上。「會繼續努力，現在戒酒、飲食清淡、運動」，他的目標是再減10磅，務求以最佳狀態迎接人生首次紅館個人演唱會。這種專業態度在輿論風波中更顯可貴，亦證明了他對事業的重視程度。
首次街頭busking顯緊張兼任主持
為了宣傳紅館演唱會，方力申昨日首次嘗試街頭busking，偕同星級好友樂團杜德智、鄧建明等人在炮台山獻唱。入行25年來首次busking兼任主持的他顯得相當緊張，不知所措地笑問現場觀眾是否需要握手，更驚喜發現多了男粉絲支持，「聽到男fans叫我個名，以為自己做錯事」。劉浩龍亦現身撐場，為好友打氣。這次街頭演出不但為演唱會造勢，更展現了方力申親民的一面。
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