方力申回應與「山寨鄧麗欣」合唱真相 太太葉萱感受成焦點 強調：淨係可以照顧鍾意我嘅人

方力申紅館演唱會前夕突然捲入「高仿鄧麗欣」風波，早前在佛山音樂分享會上與一位外貌酷似前女友鄧麗欣的女歌手合唱《好心好報》，瞬間勾起無數網民對這對「世紀CP」的集體回憶。事件曝光後引發熱議，有人質疑是刻意安排博宣傳，亦有人關注現任太太葉萱的感受。面對輿論壓力，他激減13磅備戰紅館騷，更首度街頭busking造勢，但對於「高仿」爭議回應引關注！