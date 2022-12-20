方力申唔想同舊愛鄧麗欣同台演出 認有關注露背照碌過就算
一路有關注鄧麗欣 但唔會細心望
早前39歲的鄧麗欣宣傳電影《飯戲攻心》時，揚言票房報捷會大派福利照，並先後兩次「找數」貼相，她分享完一件頭大Deep V泳裝後，似乎露上癮，早前到台北拍攝節目的她，順勢去浸溫泉，一時興起大晒裸背浸溫泉的照片，唔止震撼網民眼球，就連《飯戲攻心》導演陳詠燊及戲中的男友張繼聰都留言搞事。有網民更指她似向戲中另一女角林明禎施壓！被問到有否看過鄧麗欣的晒背浴照？作為舊愛嘅小方就好靦腆咁話：「其實我係一路都有關注佢啲嘢嘅，如果有睇到就會睇到，如果睇唔到就會睇唔到，通常我都係碌過就算，就唔會點細心咁去望。」
寧願CG多聲道 都唔肯同場演出
小方又表示最近有入場欣賞鄭伊健及楊千嬅的演唱會，令他想起自己喜愛聽歌的年代，回憶當年首次踏台板，便是01年楊千嬅的拉闊音樂會，並獻唱一曲《可人兒》。他稱現在也很想開音樂會，但問到成事的話會否考慮邀Stephy合唱，他就回應傳媒說︰「有其他方法嘅，可以CG、多聲道或找其他人。」小方又表示現時沒有跟任何唱片公司簽約，因怕蝕錢故亦不打算自資出歌，有錢寧願儲起。
懶理陳瀅同龔嘉欣傳爭視后
早前無綫舉行記招公布《萬千星輝頒獎典禮2022》10強，龔嘉欣及陳瀅自日前傳不和後首度同場現身，但企到離行離迾，二人中間隔著與陳瀅合作劇集《美麗戰場》的劉佩玥和蔣家旻，三人一上台就大曬姊她情深，令站在蔣家旻身邊的龔嘉欣被冷落，整個環節陳瀅和龔嘉欣並無任何交流。龔嘉欣沒有入圍視后，只憑一套《十八年後的終極告白2.0》入圍「最受歡迎電視女角色」，但陳瀅順利憑《美麗戰場》入圍視后，明顯先輸一仗。小方被問到怎看《美麗戰場》拍檔陳瀅跟「死敵」龔嘉欣為爭視后不和的傳聞，方力申說：「其實我就唔理呢啲嘅新聞，因為唔關我事，加上我又唔八卦。我覺得自己唔似做呢一行嘅，因為乜都唔理。不過有人講就梗係好睇啲啦，成件事都會開心啲。講真好多新聞都會有真有假，所以對我嚟講就無乜所謂嘅。」
鄧麗欣就快「登四」唔露等幾時
早前身在台北的Stephy鄧麗欣此行除了拍攝節目，完成工作後更順道遊台，剛巧台灣宣布在戶外不用再戴口罩，鄧麗欣話要見證埋呢一刻先返港。近日她除了頻頻在社交平台分享台灣之旅外，更突然大派福利，晒出浸溫泉的全裸背照片，即時引來海量網民留言心心眼。自去年與台灣男藝人王子甩拖後，鄧麗欣作風愈來愈開放，加上臨近40歲大關，都係時候卸下多年的「玉女」包袱。她亦獲不少fans抵死留言支持：「對面男孩看過來」、「做人最緊要正面」！
網民要求面對鏡頭
繼早前鄧麗欣為慶祝新戲《飯戲攻心》創票房再創佳績，超罕有地上載性感大DeepV一件頭泳衣後，鄧麗欣今次再下一城，以全裸背示人，骨肉均稱玉背曲線盡現，她寫上：「自完成拍攝之後，台北每天都下著不慌不忙的毛毛細雨，濕濕冷冷，泡個溫泉，最好不過。」有網民留言鼓勵她公開正面照，更追問是由誰操刀，而《飯戲攻心》的導演陳詠燊與張繼聰亦迅速留言加入戰團。
林明禎小背心派福利
之後林明禎早亦有回應鄧麗欣的挑機，雖然林明禎並沒有展示性感一面，但對於《飯戲攻心》有這麼好的成續，林明禎怎會沒有「福利」派給大家。林明禎自身的廣東話並不算太標準，但為了報答大家對《飯戲攻心》的支持，她特意練習唱出了電影主題曲《狠愛狠愛你》。最後焦點放在林明禎的衣服上，因為她穿著了一件緊身白色背心，非常凸顯林明禎的傲人身形，再加上漂亮臉蛋，已經令整件事非常完美，唱歌已經不是重點。
林明禎露背大反擊
昨天（15日）林明禎於IG發布「震撼彈」，相中再次展示傲人身形之外，同時露出白滑背部，而鄧麗欣早前露出了背部，這次令網友又一次將二人比較。林明禎更請來一位小妹妹擔任攝影師！撐林明禎的fans大讚同行的小妹妹：「照片是妹妹拍的嗎？拍的太好了吧？」又讚明禎短髮好看：「看習慣了短髮俏麗，現在長髮變得仙氣十足！」
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