方力申唔想同舊愛鄧麗欣同台演出 認有關注露背照碌過就算

方力申（小方）與蔡立兒近日以評審身份，現身灣仔出席歌唱比賽《歌手的誕生》記者會，小方表示今次是他入行以來首次擔任歌唱評審，感到壓力非常大。記者會上小方被傳媒問到有沒有看過舊愛鄧麗欣（Stephy）「找數」的露背照片，小方指自己有關注對方，但被問到會否跟Stephy同台演出時，小方竟耍手兼擰頭！