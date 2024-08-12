黃翠如被彈奧運「最廢特派員」1原因被網民嫌棄 小方謙虛總結採訪過程
方力申擁有4屆奧運採訪經驗 謙稱：其實好冇經驗
由於上屆東京奧運是閉門作賽，小方直言今屆奧運比起上屆氣氛熱鬧得多，現場觀眾更不斷玩人浪將氣氛推至最高。擁有四屆奧運採訪經驗的小方，談到今屆獲封「採訪界世一」時謙虛表示：「我年紀大，四屆即係橫跨20年，20年做4次其實好冇經驗。」小方續指自己頭兩屆奧運僅為游泳賽事擔任旁述，直到上屆和今屆奧運才真正擔任採訪工作，笑言今屆不少獨家採訪均遇上「催時間專員」，小方還大方分享了獨門拖延時間大法：「每次運動員埋嚟做訪問，都係得兩、三分鐘，試過有人掂我摸我示意要走。咁每次完咗，我都會好有禮貌話唔好意思，頭先冇應你因為做緊live，因為唔可以得罪佢，嗰個地方佢管。然後又送個pin畀佢，希望佢下次唔好篤我。」
翠如2字總結「較chill」小方曲線解圍！
翠如則自認在眾「特派專員」中相對較chill，小方聞言即透露翠如撰稿、導演、收音師角色一腳踢，曲線表達對翠如努力的欣賞；翠如表示能親眼見證巴黎奧運很感恩，談及運動員的努力時更一度感觸至眼濕濕：「我一路喺側邊睇住小方佢哋做訪問，第一身見證運動員流下嘅眼淚，作為觀眾好感動。」
她又指很難忘在巴黎大皇宮現場直擊「微笑劍后」江旻憓奪金：「現場睇好震撼，因為主場（給予的無形）壓力好誇張，四周圍都係法國觀眾，不停𨂽地去為法國運動員加油，相對現場嘅香港人好少，我哋就不停嗌，我喺現場就不斷咁胃痛，去到後尾（江旻憓）攞獎，全部香港人攬埋一齊真係好感動！」
網民批黃翠如「最廢駐巴黎特派員」
早前有網民發現，黃翠如自開幕禮後「出場率」偏低，懷疑被TVB冰封，更批評她是「最廢駐巴黎特派員」。黃翠如早前曾在IG解釋：「比起大家辛勞而緊張的運動項目採訪，我的資訊拍攝，實在太容易。謝謝這個可愛團隊，讓我大開眼界，特別很想給大大的掌聲各界體育傳媒，很多時候在旁見證，猶如打仗一樣，大家辛苦了。」
網民提議「搵姚子羚、郭柏妍都好過佢 」
花旦嚟講，至少姚子羚係籃球隊成員，又拍過 《四葉草》，近年都Keep住跑步；郭柏妍就學習能力高又勤力，滑板、空中瑜伽一學就識。黃翠如與運動最近的距離，就係40歲後被老公蕭正楠強迫參加藝人跑步團 ，畀人感覺都係為打卡多過健身，無疑係「嘥咗個Quota」。
黃翠如巴黎奧運開幕畏高爆喊
在奧運直播開始前一小時，畏高的黃翠如看到高聳的鐵架，突然不停大喊，表現得非常緊張，身旁的搭檔方力申都出聲鼓勵她：「你淨係望住都冇用架，試下啦」。經過一番哭泣後，黃翠如終於鼓起勇氣，準備登上高台進行奧運直播。在出發前，她哽咽地對方力申說：「有咩救我喎。」方力申回應說：「冇事架，我喺你後面，一層一層咁慢慢上去，我幫你孭住（啲嘢），你仲滴緊眼淚呀，冇嘢架！」
喊完一大輪的黃翠如最終還是整理好心情，繼續說：「上去喇要快啲，有咩救我呀！」跟住不斷撥弄雙手，試圖讓自己冷靜下來，不過依然好緊張，甚至一度忘記了進場密碼。
觀眾反應冷淡 留言鬧爆：喊住博新聞出鏡
該段片段播出後，部分網民大讚方力申出聲安慰黃翠如夠曬有風度，但大部分網民都認為黃翠如爆喊行為不專業：「從有線變無線，由有個性變無晒性格」「唔通公司真係俾埋錢你去打卡咩」「女方自己冇料就諗辦法出位，喊住博新聞出鏡，當上去取景之前可以咁咩？」「咁咪唔好上囉、多如」「畏高？我記憶中見過佢玩笨豬跳」等。
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