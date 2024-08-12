黃翠如被彈奧運「最廢特派員」1原因被網民嫌棄 小方謙虛總結採訪過程

一連兩周的巴黎奧運圓滿落幕，今晨（12日）香港時間3點於巴黎法蘭西體育場舉行閉幕，無綫巴黎奧運特派專員方力申（小方）與黃翠如，在閉幕儀式開始前現身香港直播室分享採訪感受，對於兩位特派員表現，網民都作出不同評價。

