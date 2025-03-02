方大同死因遭瘋傳「肺嚴重纖維化」 網民歸咎食素惹罵戰
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方大同於2月21日在病逝，享年僅41歲。 不少網民都在社交平台討論方大同的過世病因，有網民更公開疑似與方大同經理人的短訊，表示方大同過世的主要原因與肺部纖維化有關…
方大同死因被瘋傳 肺活量猶如5歲兒童
方大同的逝世引起了廣泛的關注和討論，特別是關於他的健康狀況。據網民透露，方大同在香港養和醫院的病逝，其右肺的纖維化程度高達67%，遠遠超出正常範圍。正常成年人的肺活量應在3500至4000毫升之間，但方大同生前的肺活量僅有890毫升，這一數據令人震驚。
經理人回應：細節就不要多去討論
對於這些信息，方大同的經理人表示：「細節就不要多去討論，大同已經離開了，就讓他安詳地離開，大同過去一直很低調，就保持這樣的方式讓他離開。」
方大同14年前患氣胸 因過勞多次入院
方大同的健康問題並非一朝一夕之事。根據他的經理人透露，方大同早在14年前就已經罹患氣胸，並且因過勞多次進出醫院。這些健康挑戰對他的職業生涯和生活質量無疑造成了重大影響。此外，一些健康網站指出，肺部纖維化的死亡率非常高，甚至高於某些類型的癌症。
方大同身體問題惹爭議 網民歸咎食素惹雙方罵戰
在社交媒體上，許多粉絲和同行紛紛表達了對他的哀悼和追憶。不過亦有不少網民將矛頭直指素食，部分留言指出無論方大同，還是早前同樣病逝的大S，兩人都是素食者，認為素食未能提供足夠的營養，認為食素是兩人過世的最主要原因：「方大同和大s都是長期素食主義者，身體一直不太行 」、「大S跟方大同都是素食者 卻都在40幾歲就過世了」、「吃素的人生病的時候抵抗力比較差，原因就是長期的營養不足」。
不過有不少支持茹素者就認為網民的觀點以偏概全，並不是每位茹素者都會身體差：「吃素不是死亡的因素而是長期熬夜所造成的才是吧」、「吃肉死的也很多」、「健康與否從來都不是單一因素，所以是不是吃素沒有任何參考價值」等。
圖片來源：微博@大S、IG@soulboykhalilfong、小紅書截圖資料或影片來源：原文刊於新假期